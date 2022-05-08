استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني، اليوم الأحد، في منطقة باب العامود وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وفق شهود عيان وإعلام عبري.

وقالت شرطة الاحتلال إن الفلسطيني حاول طعن ضابط شرطة، وإنها “تمكنت من تحييده”.

استشهاد فلسطيني عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب #باب_العامود#القدس #فلسطين pic.twitter.com/7g9260jAle — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2022

وذكرت قناة كان الإسرائيلية (رسمية) أن شرطيًا أصيب في عملية الطعن، وأكدت هيئة البث الإسرائيلي لاحقًا مقتل الشاب الفلسطيني.

وبعد الحادث، أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بـ”تحييد فلسطيني” بإطلاق النار عليه بزعم محاولته التسلل إلى مستوطنة شرق بيت لحم بالضفة الغربية، ونشرت وسائل إعلام بعد ذلك صورًا قالت إنها لعملية تصفيته.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله (17 عاماً) داخل مستوطنة تقوع شرق بيت لحم، وهو من سكان منطقة حرملة.

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا تقول إنها لإطلاق النار على فلسطيني تسلل إلى مستوطنة شرق #بيت_لحم pic.twitter.com/uPnYAOHLbp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2022

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جباره في طولكرم بالضفة الغربية، بزعم محاولته اجتياز الجدار الفاصل.

وتشهد الضفة الغربية حوادث قتل شبه يومية لفلسطينيين، منذ بداية أبريل/نيسان الماضي، بالتزامن مع تصاعد هجمات مسلحة متفرقة داخل إسرائيل، وعمليات طعن على حواجز عسكرية.

وكان يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة قد دعا خلال خطاب ألقاه في غزة، السبت الماضي، الفلسطينيين في الضفة والمناطق العربية في إسرائيل إلى شن هجمات بالأسلحة النارية والبيضاء ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.