نائب بالكونغرس الأمريكي يهاجم قرار محكمة إسرائيلية بهدم منازل في الضفة الغربية ويطالب بايدن بالتدخل

هاجم عضو الكونغرس الأمريكي أندي لافين قرار محكمة إسرائيلية بإخلاء ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية، معتبرًا ذلك تعديًا صارخًا على حقوق الفلسطينيين.

وغرّد لافين عبر حسابه في تويتر “هذا الحكم يعطي تصريحًا -بشكل أساسي- لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري للفلسطينيين منذ عام 1967، وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني”.

ووجّه النائب الأمريكي رسالة إلى الحكومة الأمريكية قائلًا “أحث إدارة الرئيس بايدن على ضمان عدم استخدام أي مساعدة أمريكية لتنفيذ هذا العمل الشائن وفق القانون الأمريكي”.

والأربعاء، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا برفض التماس ضد ترحيل سكان منطقة (مَسافر يطّا) -جنوبي الضفة الغربية- في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.

وقالت المحكمة في حكمها إن السكان الفلسطينيين “لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في ثمانينيات القرن الماضي”.

This ruling essentially permits one of the largest forced displacements of Palestinians since 1967. This is an egregious violation of Palestinian human rights. (1/2) https://t.co/0ymwJ1Oez5 — Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) May 6, 2022

لكنّ السكان وجماعات حقوقية -ومنها مؤسسات إسرائيلية- ينفون ذلك، ويقولون إن العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967.

ومنذ عام 2000، تقدم الجيش الإسرائيلي بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعًا بدعوى أنها مناطق “تدريب وإطلاق نار”، مدعيًا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

واحتفى ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بتصريحات لافين، وقال أحدهم “ممتن جدًا لوجود سياسي يهودي ضد الاحتلال الإسرائيلي مثل أندي لافين بطلنا في الكونغرس”.

Grateful that we have a Jewish anti-occupation champion like @Andy_Levin in Congress. https://t.co/B83E4daxGR — Matan Arad-Neeman (@matanarad) May 6, 2022

Thankfully @RepAndyLevin is a leader who is um afraid to speak up. Where are the rest of @HouseDemocrats? https://t.co/19tuk2MigS — Americans for Peace Now (@PeaceNowUS) May 6, 2022

وغرّد آخر “أتذكر عندما كنت طالبًا صغيرًا يتعلم الدراسات الشرق أوسطية، كان من النادر أن نرى عضوًا في الكونغرس يتحدث عن فلسطين، وأعرف أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكن رؤية سياسي يعترف بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان للفلسطينيين أمر بالغ الأهمية”.

I remember as a young student of Middle East studies when it was virtually unheard of for members of Congress make mention of Palestinian "human rights." We still have a long way to go but seeing recognition that Israeli violations of Palestinian human rights matter is crucial. https://t.co/fLIe1DVXHB — Timothy E Kaldas (@tekaldas) May 7, 2022

وعلى الناحية الأخرى، تعرّض لافين لانتقادات من مؤيدي إسرائيل، فمنهم من قال “قريبًا، سيصبح أندي لافين عضوًا سابقًا في الكونغرس، لافين لا يفوّت أبدًا فرصة لانتقاد قرارات إسرائيل بشكل غير عادل حتى بعد الإجراءات القانونية الكاملة والكافية التي توفرها أعلى محكمة في البلاد”.