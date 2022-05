أذربيجان تنفي اتهامات روسية والبنتاغون يخصص حزمة جديدة من الصواريخ والمسيّرات لأوكرانيا

نفى جهاز أمن الدولة الأذري مزاعم بعض المسؤولين الروس عن وجود مراكز أبحاث بيولوجية في البلاد بدعم مالي من دول أخرى، في وقت يعمل فيه البنتاغون على توسيع نطاق تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المتاحة تجاريا إلى أوكرانيا وتخصيص حزمة جديدة من الأسلحة.

وأفاد بيان صادر عن جهاز أمن الدولة في أذربيجان، السبت، بأنه انتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات من بعض المسؤولين الروس بشأن تشغيل مراكز بحوث بيولوجية في باكو بدعم مالي من بلدان أخرى.

وأضاف البيان أنه لا توجد أي أدلة تؤكد هذه الادعاءات، لافتًا إلى أن الرأي العام الأذري قابل هذه المزاعم بقلق، وأعرب عن أسفه إزاء إطلاقها دون توجيه أي سؤال إلى أذربيجان.

وأردف “هذا النوع من مراكز البحوث العلمية لم تنشط يومًا في أذربيجان، ولم تنفذ أي بحوث يمكن أن تضر بصحة الشعب الأذري أو مواطني البلدان المجاورة”، مؤكدًا استعداد بلاده للتحقيق في هذه المسألة إذا قدّمت روسيا أدلة ملموسة تثبت صحة ادعاءاتها.

وكان بعض المسؤولين الروس قد زعموا مؤخرًا أن أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأذربيجان تحتوي مختبرات أبحاث بيولوجية تنشط بدعم أمريكي.

في السياق، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، السبت، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعمل على توسيع نطاق تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المتاحة تجاريا إلى أوكرانيا وتخصيص حزمة جديدة من الأسلحة لها من خلال شراء الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة بالليزر وغيرها من المعدات التي ستُشحن قريبا بقيمة 136 مليون دولار.

وتعد الأسلحة والمعدات التي تُشترى من الشركات الأمريكية مساعدة عسكرية منفصلة عن كميات الأسلحة الهائلة التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا من مخزونات البنتاغون الحالية، وفق واشنطن بوست.

وتشمل حزمة المساعدات صواريخ 70 ملم بقيمة 22.6 مليون دولار -تُعرف باسم نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم- يمكن إطلاقها من طائرات الهليكوبتر، ومسيّرات إضافية من طراز (سويتش بليد) بقيمة 17.8 مليون دولار وعند تسليحها يمكن توجيهها إلى المركبات المدرعة وتشكيلات القوات الروسية.

وقال مسؤولون إن البنتاغون سيشتري أيضا طائرات استطلاع بدون طيار من طراز (بوما) مقابل 19.7 مليون دولار، وهو القرار الذي أعلِن عنه في البداية الشهر الماضي.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدفعيات ورادارات، محذرا من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، حيث وجه دعوة للكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وفي موسكو، اتهم فياتشيسلاف فولودين -رئيس مجلس الدوما- واشنطن بتنسيق العمليات العسكرية بأوكرانيا، في ما وصفه بأنه يرقى إلى مستوى التدخل الأمريكي المباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا.

وقال فولودين عبر قناته على تلغرام “تنسق واشنطن بشكل أساسي العمليات العسكرية وتطورها، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا”.

"Washington is essentially coordinating and developing military operations, thereby directly participating in military actions against our country," Vyacheslav Volodin wrote on his Telegram channel.https://t.co/UDl9RC2SEb

— Economic Times (@EconomicTimes) May 7, 2022