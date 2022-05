لإنقاذ أمه وشقيقته.. شاب مسلم يمسك بـ”متطرفين هندوس” ويقفز بهما من فوق سطح منزله (فيديو)

أثنى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند على شاب مسلم بعد تداول فيديو يوثق إصابته جراء قفزه رفقة متطرفين هجما على منزله من أعلى سطح المنزل لحماية أهله.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين متطرفين هندوس ومسلمين في مدينة ركريي بولاية أوتار خاند شمالي الهند، وخلال الاشتباكات اعتدى بعضهم على منازل المسلمين، وكان من بينها منزل عاصم الذي يعيش به مع والدته وشقيقته.

Asim, a boy of 17 years old, lives at Dada Jalalpur in Roorkee. On April 16, a hindutva mob surrounded his house & few scaled to his roof. A hopeless Asim had no option to save his mother & sister. He held 2 of the rioters and jumped from the roof. + pic.twitter.com/eqLMOVCoEk

وحين قفز اثنان من المتطرفين الهندوس على منزل عاصم، صعد إلى سطح المنزل لمواجهتهم، ولم يجد أي طريقة سوى الإمساك بهما، والقفز من أعلى المنزل مما أدى إلى كسر ذراعيه.

واحتفى الناشطون بشجاعة الشاب المسلم، وأشار بعضهم أن اسم الشاب وهو “عاصم”، يعني في اللغة الأردية والعربية “الحامي”، وهو ما فعله لإنقاذ أمه وشقيقته.

وقال الناشط أساردار خان “ليس لدى المسلمين الهنود أي خيار آخر سوى محاربة هؤلاء المتطرفين الجبناء بسلوك قلب الأسد، أرسل سلامي لهذا الشاب صاحب القلب الشجاع”.

The hapless Indian Muslims have no other option than to fight these cowardly zombhakts with lion hearted attitude.

My Salaam to this young braveheart! 🫡

Koi to wajah hai ki these saffron hounds are obsessed with a harmless 14% population, while being 1.1 Billion themselves. https://t.co/w10CnElcaH

— Asardar Khan (@Khabardar_Khan) May 5, 2022