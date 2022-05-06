لإنقاذ أمه وشقيقته.. شاب مسلم يمسك بـ”متطرفين هندوس” ويقفز بهما من فوق سطح منزله (فيديو)

أثنى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند على شاب مسلم بعد تداول فيديو يوثق إصابته جراء قفزه رفقة متطرفين هجما على منزله من أعلى سطح المنزل لحماية أهله.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين متطرفين هندوس ومسلمين في مدينة ركريي بولاية أوتار خاند شمالي الهند، وخلال الاشتباكات اعتدى بعضهم على منازل المسلمين، وكان من بينها منزل عاصم الذي يعيش به مع والدته وشقيقته.

Asim, a boy of 17 years old, lives at Dada Jalalpur in Roorkee. On April 16, a hindutva mob surrounded his house & few scaled to his roof. A hopeless Asim had no option to save his mother & sister. He held 2 of the rioters and jumped from the roof. + pic.twitter.com/eqLMOVCoEk — Aasif Mujtaba (@MujtabaAasif) May 5, 2022

وحين قفز اثنان من المتطرفين الهندوس على منزل عاصم، صعد إلى سطح المنزل لمواجهتهم، ولم يجد أي طريقة سوى الإمساك بهما، والقفز من أعلى المنزل مما أدى إلى كسر ذراعيه.

واحتفى الناشطون بشجاعة الشاب المسلم، وأشار بعضهم أن اسم الشاب وهو “عاصم”، يعني في اللغة الأردية والعربية “الحامي”، وهو ما فعله لإنقاذ أمه وشقيقته.

وقال الناشط أساردار خان “ليس لدى المسلمين الهنود أي خيار آخر سوى محاربة هؤلاء المتطرفين الجبناء بسلوك قلب الأسد، أرسل سلامي لهذا الشاب صاحب القلب الشجاع”.

The hapless Indian Muslims have no other option than to fight these cowardly zombhakts with lion hearted attitude. My Salaam to this young braveheart! 🫡 Koi to wajah hai ki these saffron hounds are obsessed with a harmless 14% population, while being 1.1 Billion themselves. https://t.co/w10CnElcaH — Asardar Khan (@Khabardar_Khan) May 5, 2022

ووجّه الناشط الهندي فايزان رسالة لمسلمي الهند قائلًا “خطوتك الأولى هي فعل ما فعله عاصم، ليس لدينا نحن المسلمين أي شيء أكثر أهمية من عائلتنا”.

جدير بالذكر أن العديد من مساجد المسلمين ومنازلهم ومتاجرهم في الهند تتعرض لهجمات وأعمال تخريب على يد “عصابات هندوسية متطرفة”.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم، وعادة ما يواجهون حملات تشويه من قبل القوميين الهندوس المتشددين الذين تبنوا منذ مدة طويلة موقفًا مناهضًا للمسلمين.

Your first step its Should be like What Asim has done defend yourself and your Family no is one more important then our Family A Hero ❤❤ https://t.co/oM5kVmg1aH — faizan (@faizan0008) May 5, 2022

Just one person in every Muslim Household, having the courage of Asim, is enough to drive away Hindutava terrorïsts. May Allah swt heal him & reward him immensely in this world and next. Thank you @MujtabaAasif for bringing his story. https://t.co/8N1UK98QcY — 𝑾𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕 (@RustyRambler_) May 5, 2022

Every Muslim home in India needs an Asim. https://t.co/67D0Js1qy2 — Mohammed (@IKON1436) May 5, 2022

May Allah grant him quick recovery. Such a brave heart ma sha Allah tabarakAllah Allahumma baarik https://t.co/gxjvzcs9op — Dr. Sameena Khan (@AnaSalafee) May 5, 2022

You are real hero Asim ❤️ https://t.co/05alf8ia11 — Abdul Mateen Shekhani عبد المتین شیخانی (@AbdulMateenPFI) May 5, 2022