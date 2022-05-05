هيئة البث الإسرائيلية تدّعي اختراق حسابها على تويتر للترويج لمسلسل “طهران”

أربكت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، العديد من متابعي تويتر صباح الخميس، مما دفعهم للاعتقاد بأن حساباتها قد تم اختراقها من قبل قراصنة إيرانيين، حسبما ذكرته صحيفة جروزاليم بوست.

لكن هيئة البث الإسرائيلية اختارت الترويج لموسم جديد من مسلسل “طهران” من خلال الادعاء بحدوث اختراق لحسابها، فبدأت حملة تسويقية وكأن المتسللين الإيرانيين قد اخترقوا حسابها على تويتر وقاموا بالتغريد عليه كل ساعة لمدة ثلاث ساعات، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وساد الاعتقاد بأن إيرانيين اخترقوا بالفعل أحد حسابات “كان” على تويتر، وغيّروا تعريف الهيئة إلى “كان -العدو الصهيوني” باللغتين العبرية والعربية، كما تم تغيير صورة الملف الشخصي إلى العلم الإيراني. وتضمنت التغريدات الثلاث نصًا باللغتين العربية والعبرية.

Kan confused many Twitter followers on Thursday morning, leading them to believe that their account had been hacked by #Iran hackers. But it was a promotion for Tehran Season 2. 1/2https://t.co/wd1gAlEPVQ — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 5, 2022

وكانت أول تغريدة عبارة عن صورة ترويجية لشخصيات من العرض مع تعليق يقول “لن نسمح الآن لتلفزيون العدو ببث العرض هذا المساء الذي يحط من قدر عاصمتنا طهران وأرضنا المقدسة! اليوم نقوم بتدمير إحدى شركات الكهرباء الخاصة بكم”.

أما التغريدة الثانية فكانت صورة ريتا، وهي مغنية إسرائيلية من أصول إيرانية، في حفل ما يسمى “عيد الاستقلال” مساء الأربعاء، مصحوبة بتعليق “نسيت المغنية الخائنة أرضها المقدسة وأشعلت شعلة الاحتفالات للصهاينة، وهذا المساء، العرض الذي يهاجم طهران لدينا. لن يكون لديك طريق هروب”.

وأظهرت التغريدة الثالثة صورة يبدو أنها مأخوذة من عرض لامرأة قتلت على ما يبدو مع تسمية توضيحية تقول “أيها الصهاينة الملعونون لن نسامحكم على العميلة الشجاعة التي ماتت من أجل الشعب الإيراني. يسعدنا أن ليس كل فرد في عائلتها خونة”.

كما تم نشر صورة إعلان ترويجي لمسلسل طهران وعليه إشارة (*) وأسفلها في موعد البث عبارة “لن يتم أبدًا” باللغة الإنجليزية.

وبعد ثلاث ساعات، عادت تفاصيل الحساب إلى وضعه الطبيعي، وأعلنت تغريدة جديدة أن الموسم الجديد سيبدأ مساء اليوم الخميس.