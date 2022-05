هيئة البث الإسرائيلية تدّعي اختراق حسابها على تويتر للترويج لمسلسل “طهران”

أربكت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، العديد من متابعي تويتر صباح الخميس، مما دفعهم للاعتقاد بأن حساباتها قد تم اختراقها من قبل قراصنة إيرانيين، حسبما ذكرته صحيفة جروزاليم بوست.

لكن هيئة البث الإسرائيلية اختارت الترويج لموسم جديد من مسلسل “طهران” من خلال الادعاء بحدوث اختراق لحسابها، فبدأت حملة تسويقية وكأن المتسللين الإيرانيين قد اخترقوا حسابها على تويتر وقاموا بالتغريد عليه كل ساعة لمدة ثلاث ساعات، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وساد الاعتقاد بأن إيرانيين اخترقوا بالفعل أحد حسابات “كان” على تويتر، وغيّروا تعريف الهيئة إلى “كان -العدو الصهيوني” باللغتين العبرية والعربية، كما تم تغيير صورة الملف الشخصي إلى العلم الإيراني. وتضمنت التغريدات الثلاث نصًا باللغتين العربية والعبرية.

Kan confused many Twitter followers on Thursday morning, leading them to believe that their account had been hacked by #Iran hackers. But it was a promotion for Tehran Season 2. 1/2https://t.co/wd1gAlEPVQ

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 5, 2022