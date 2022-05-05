نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين: الاستخبارات الأمريكية ساعدت أوكرانيا في قتل الجنرالات الروس

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أجهزة استخبارات الولايات المتحدة زودت الجيش الأوكراني بمعلومات حول الوحدات الروسية، سمحت باستهداف وقتل العديد من الجنرالات الروس الذين لقوا حتفهم في حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا ما يقرب من 12 جنرالا على الخطوط الأمامية، وهو رقم أثار دهشة المحللين العسكريين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن المعلومات شملت تحركات القوات الروسية المتوقعة.

وأفادت الصحيفة أن المعلومات جاءت من التقييمات الأمريكية لخطة موسكو القتالية السرية للقتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، فيما رفض المسؤولون تحديد عدد الجنرالات الذين قتلوا نتيجة المساعدة الأمريكية.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة ركزت على توفير الموقع وتفاصيل أخرى حول المقرات المتنقلة للجيش الروسي، والتي يتم نقلها بشكل متكرر.

ودمج المسؤولون الأوكرانيون المعلومات الجغرافية مع الاستخباراتية، بما في ذلك الاتصالات التي تم اعتراضها والتي تنبه الجيش الأوكراني إلى وجود كبار الضباط الروس، للقيام بضربات مدفعية وهجمات أخرى أدت إلى مقتلهم.

هل تكذب أوكرانيا فيما تعلنه من خسائر عسكرية في صفوف الجيش الروسي؟ #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/CkqGTnWU45 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2022

وأوضحت الصحيفة أن تبادل المعلومات الاستخباراتية جزء من تدفق متزايد للمساعدات الأمريكية التي تشمل أسلحة أثقل وعشرات المليارات من المساعدات.

وأفادت أن للدعم الاستخباراتي الأمريكي للأوكرانيين تأثير حاسم على ساحة المعركة، وأضافت “منذ أن فشلت روسيا في التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف في الجزء الأول من الحرب، حاولت موسكو إعادة تجميع صفوفها، بدفعة أكثر تركيزًا في شرق أوكرانيا التي تحركت حتى الآن ببطء وبشكل غير متساو”.

وقال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن الإدارة سعت إلى إبقاء الكثير من المعلومات الاستخبارية في ساحة المعركة سرية، خوفًا من أن يُنظر إليها على أنها تصعيد واستفزاز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعوة إلى حرب أوسع.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا كيف حصلوا على معلومات من مقر قيادة القوات الروسية، خوفًا من تعريض أساليب جمعها للخطر.

واستدركت “لكن طوال الحرب، استخدمت وكالات المخابرات الأمريكية مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الأقمار الصناعية التجارية والسرية، لتتبع تحركات القوات الروسية”.

أندري زاغورودنيوك وزير الدفاع الأوكراني السابق يتحدث عن نقاط ضعف الجيش الروسي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/aFbrrkiFzi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2022

واعترف المسؤولون للصحيفة بأن “المخابرات الأمريكية كانت حاسمة في مقتل جنرالات آخرين”، وأفادوا أن “الجنرالات الروس غالبًا ما يتركون أنفسهم عرضة للتنصت الإلكتروني من خلال التحدث عبر الهواتف وأجهزة الراديو غير الآمنة”.

وحذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية، في وقت سابق، من هجوم وشيك على مطار هوستوميل شمال كييف، ما سمح لأوكرانيا بتعزيز دفاعاتها، ولم تتمكن القوات الروسية المحمولة جواً من السيطرة على المطار.

وتقدم إدارة بايدن أسلحة جديدة من شأنها تحسين قدرة أوكرانيا على استهداف كبار الضباط الروس، كما يمكن استخدام النسخة الأصغر من الطائرة بدون طيار (سويتش بليد).