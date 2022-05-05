خبير عسكري يحلل للجزيرة مباشر سيناريوهات معركة مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية (فيديو)

قال الخبير العسكري العميد أحمد رحال، إن المواجهة بين القوات الروسية ونظريتها الأوكرانية في مجمع آزوفستال للصلب قد تطول مدتها، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسابق الزمن لإعلان نجاح العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال رحال في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “هناك معركة تحقيق إنجاز في أوكرانيا، فبوتين مصمم على تحقيق نجاح ليقدمه لشعبه، في 9 مايو/أيار المقبل، تاريخ ذكرى النصر على النازية والفاشية وهو ما أخفق في تحقيقه على مدار 70 يوما حتى الآن”.

وتحيي روسيا يوم 9 مايو من كل عام ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية. ويقام عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو.

وأوضح رحال أن بوتين “يريد تدمير مجمع آزوفستال بالكامل لأن المدينة مهمة للسيطرة على الجنوب الأوكراني”.

وأضاف أن هناك تصعيدا روسيا على كل الجبهات وأن القوات الروسية تستخدم طائرات القصف الاستراتيجي وصواريخ اسكندر وأسلحة أخرى ثقيلة، مشيرا إلى محاولات اختراق في أوديسا وقصف بكييف، وإشعال جبهة خاركيف وخيرسوف.

والثلاثاء شنت روسيا “هجوما عنيفا” مدعما بالدبابات والمشاة على مصنع آزوفستال، الذي يعد آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول، حسبما أعلن قائد في كتيبة آزوف التي تؤمن حماية المصنع.

وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف في فيديو نُشر على تلغرام “يجري هجوم عنيف على آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة”.

مشاهد من الدمار الذي لحق بمصنع أوزفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/UmHC83vRqW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2022

وقال رحال إن “بوتين يحاول أن يدعم جبهات الحصار وأن يسد كل المنافذ التي يمكن أن تؤدي إلى تلك المنطقة، لكنه يدرك أن هذه المنطقة بمساحة 11 ألف متر مربع مع 24 كيلو مترا من الأنفاق مع تحضيرات لوجستية، وتأمين ذخيرة، ومقاتلين ليس لديهم سوى خيار واحد، وهو البقاء”.

وأضاف أن “بوتين سيفتح بوابة جهنم على نفسه اذا استمر بمهاجمة تلك المنطقة وستكون حرب استنزاف طويلة”، موضحا أنه يحاول السيطرة على منطقة تعادل 30% من الجغرافيا الأوكرانية لكي يقول للروس أن حجم الخسائر يقابل الانجاز المحقق”.

وفي جبهة الشرق قال رحال إن روسيا انتهت من حصار شرقي أوكرانيا وبدأوا بالتقدم نحو الأمام، مشيرا إلى أن الأمر يحتم على الأوكرانيين تعزيز جبهاتهم، وهنا تأتي أهمية الامدادت التي يقدمها الغرب بكافة أنواع الأسلحة.