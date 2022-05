روسيا تتحدى العقوبات: اقتصادنا مستقر ولن تحقق واشنطن أهدافها

تحدت روسيا على لسان سفارتها لدى الولايات المتحدة جولة العقوبات الأخيرة التي يعتزم الغرب فرضها عليها في إطار تداعيات هجومها العسكري على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن “فرض عقوبات جديدة ضد روسيا سيأتي بنتائج عكسية” ولن يسمح للجانب الأمريكي بتحقيق أهدافه.

ونوهت في بيان أن تحسن سعر صرف الروبل (العملة الروسية) يشير إلى “استقرار القطاع المالي والاقتصادي في البلد”.

وأضاف البيان: “أخذنا علما بتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الخطط المحتملة لتشديد العقوبات ضد بلادنا”.

وزاد “نوصي الدوائر الحاكمة في أمريكا بأن توجه طاقاتها، التي لا تعرف الكلل، لحل المشاكل في الولايات المتحدة نفسها”.

وقال البيان إن “المسؤولين المحليين في الولايات المتحدة يقرون بأن العقوبات المناهضة لروسيا في قطاع الطاقة ستؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق المحروقات وزيادة قيمة الوقود”.

ودعت السفارة الروسية الجانب الأمريكي إلى التخلي عن “مثل هذا المسار العقيم الذي قد يجلب نتائج عسكية”.

وأكدت على أن روسيا “ستواصل تنفيذ المهام المحددة في العملية العسكرية الخاصة” فى أوكرانيا.

💬@RusEmbUSA: We have paid attention to the statements of 🇺🇸 officials about some potential plans to strengthen the sanctions against 🇷🇺.

We recommend the ruling circles of 🇺🇸 to focus their rampant energy on addressing 🇺🇸's own problems.

📎Read in full➡️https://t.co/Y1ooEFXTIF pic.twitter.com/plqtsegYkU

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 5, 2022