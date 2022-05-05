أكثر من 5 ساعات متواصلة.. أطول صلاة ضحى في الأقصى تغيّر مسار اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

على مدى أكثر من 5 ساعات متواصلة، أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الضُحى، قُبالة المصلى القبلي المسقوف في المسجد الأقصى، ما أدى إلى تغيير مسار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.

وبدأت الصلاة بمشاركة المئات من الفلسطينيين، ولكنها تواصلت لساعات، رغم انخفاض أعداد المشاركين فيها، والذين تناوبوا على إمامتها.

وأقيمت الصلاة قُبالة المصلى القبلي المسقوف، وهو المسار الذي يمر المستوطنون الإسرائيليون من خلاله للوصول إلى الناحية الشرقية من المسجد، أثناء اقتحاماتهم.

واضطرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير مسار اقتحامات المستوطنين، مسافة تصل إلى عشرات الأمتار، بسبب إقامة الصلاة، قبالة المصلى القبلي.

وتعمّد أئمة الصلاة الابتهال خلال الركعة الثانية، مع ترديد دعاء “آمين”، بصوت مرتفع.

وبكى أحد أئمة الصلاة بحرقة، وأبكى المصلين معه، وهو يبتهل إلى الله أن “يحمي المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين والمخططات التي تستهدف المسجد”.

حموا #الأقصى سجدا وقياما..

5 ساعات من الصلاة أمام أبواب #المسجد_الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين .. فهل تعد هذه أطول صلاة ضحى شهدها التاريخ الإسلامي؟#فلسطين #القدس pic.twitter.com/m1nWqkjG1N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

و”الضُحى”، هي من صلاة النوافل المُستحبة، لكنها غير واجبة على المسلمين، ووقتها ما بعد شروق الشمس، وحتى قبيل صلاة الظهر.

وكانت الصلاة قد بدأت قبل اقتحامات العشرات من أفراد شرطة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، توطئة لاقتحام مستوطنين.

أطول صلاة ضحى في التاريخ استغرقت أكثر من 4 ساعات كانت اليوم أدّاها المرابطون في #المسجد_الأقصى المبارك لحمايته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما#معتز_مطر pic.twitter.com/RIyFGIgLcn — Sama Yousef (@SamaaYousef) May 5, 2022

ولكنّ وصول شرطة الاحتلال إلى مسافة أمتار قليلة من مكان الصلاة، لم يمنع المصلين من مواصلتها، دون انقطاع.

ووقف أفراد شرطة الاحتلال في محيط مكان الصلاة، ولكنهم لم يعترضوها.

أطول صلاة ضحى في تاريخ المسجد الأقصى.. المرابطون في القدس يواصلون أداء صلاة الضحى منذ 3 ساعات أمام المصلى القبللي لمنع المستوطنين من المرور خلال اقتحامهم المسجد* pic.twitter.com/mD1e94kBs9 — هنادي حلواني_القدس (@hanadyhalawani) May 5, 2022

وتواصلت الصلاة، بخشوع رغم الأحداث في محيطها، بما في ذلك مطاردة العشرات من أفراد الشرطة لفلسطينيين في ساحات المسجد.

ويقع أمام المنطقة التي تم أداء صلاة الضُحى فيها، المُصلى القبلي المسقوف الذي لجأ إليه العشرات من المصلين بعد اعتداء شرطة الاحتلال عليهم في ساحات المسجد.

أطول صلاة ضحى في التاريخ

منذ أكثر من 3 ساعات، يقف عشرات الفلسطينيين لأداء صلاة الضحى بشكل متواصل دون انقطاع، مقابل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، لمنع المستوطنين من المرور خلال اقتحامهم المسجد.

ما اصدقكم وما أجملكم ♥️ pic.twitter.com/VPl5KrUqro — وفاء الخواجا (أم قصي) (@wafakhawaja91) May 5, 2022

وأطلقت شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المصلين في داخل المصلى القبلي بعد إغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية.

وكان مُصلون في داخل المصلى القبلي قد طرقوا بقوة على الأبواب الخشبية الضخمة للمصلى للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وقال مصلون إن رائحة الغاز المسيل للدموع كانت تفوح في المكان، غير أن ذلك لم يوقف صلاة الضُحى.

هل سمعت عن أطول صلاة ضحى في تاريخ المسلمين؟!

لقد حدثت اليوم في المسجد الأقصى المبارك، وذلك حين وقف المرابطون في صفوف الصلاة يصلون من الساعة السابعة صباحا وحتى قبيل أذان الظهر لصد اقتحامات المستوطنين وإرغامهم على تغيير مسار اقتحامهم!

لله درهم من أبطال، اللهم تقبل صلاتهم ورباطهم. pic.twitter.com/BeetT8Y4h7 — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) May 5, 2022

وتواصلت الصلاة دون انقطاع، طوال مدة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى التي استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد اقتحم المسجد، الخميس، 599 مستوطنًا.

ولم يسبق للفلسطينيين، أن لجأوا إلى صلاة الضُحى المتواصلة، للاحتجاج على الاقتحامات الإسرائيلية.

هل سمعتم بأطول صلاة ضحى في التاريخ؟!

شعبنا في #القدس سطرها اليوم في دفاعه عن #المسجد_الأقصى.

هذه هي الأعمال التي نراها الأكبر.. لا أكبر مجدرة وكنافة ومقلوبة وشاورما وحمص وفتوش، التي عودنا عليها أولئك الساسة. pic.twitter.com/HU5Z7mEeUH — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) May 5, 2022

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل الذي يوافق الخميس.

وأعلنت هذه الجماعات، اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.

ومن جانبها، دعت فعاليات وطنية ودينية فلسطينية، إلى “شد الرحال للمسجد الأقصى” لحمايته من المستوطنين.