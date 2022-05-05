سياسة|القدس

أكثر من 5 ساعات متواصلة.. أطول صلاة ضحى في الأقصى تغيّر مسار اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

المشاركون في الصلاة تناوبوا على إمامتها (مواقع التواصل)
5/5/2022-|آخر تحديث: 5/5/202210:36 PM (مكة المكرمة)

على مدى أكثر من 5 ساعات متواصلة، أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الضُحى، قُبالة المصلى القبلي المسقوف في المسجد الأقصى، ما أدى إلى تغيير مسار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.

وبدأت الصلاة بمشاركة المئات من الفلسطينيين، ولكنها تواصلت لساعات، رغم انخفاض أعداد المشاركين فيها، والذين تناوبوا على إمامتها.

وأقيمت الصلاة قُبالة المصلى القبلي المسقوف، وهو المسار الذي يمر المستوطنون الإسرائيليون من خلاله للوصول إلى الناحية الشرقية من المسجد، أثناء اقتحاماتهم.

واضطرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير مسار اقتحامات المستوطنين، مسافة تصل إلى عشرات الأمتار، بسبب إقامة الصلاة، قبالة المصلى القبلي.

وتعمّد أئمة الصلاة الابتهال خلال الركعة الثانية، مع ترديد دعاء “آمين”، بصوت مرتفع.

وبكى أحد أئمة الصلاة بحرقة، وأبكى المصلين معه، وهو يبتهل إلى الله أن “يحمي المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين والمخططات التي تستهدف المسجد”.

و”الضُحى”، هي من صلاة النوافل المُستحبة، لكنها غير واجبة على المسلمين، ووقتها ما بعد شروق الشمس، وحتى قبيل صلاة الظهر.

وكانت الصلاة قد بدأت قبل اقتحامات العشرات من أفراد شرطة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، توطئة لاقتحام مستوطنين.

ولكنّ وصول شرطة الاحتلال إلى مسافة أمتار قليلة من مكان الصلاة، لم يمنع المصلين من مواصلتها، دون انقطاع.

ووقف أفراد شرطة الاحتلال في محيط مكان الصلاة، ولكنهم لم يعترضوها.

وتواصلت الصلاة، بخشوع رغم الأحداث في محيطها، بما في ذلك مطاردة العشرات من أفراد الشرطة لفلسطينيين في ساحات المسجد.

ويقع أمام المنطقة التي تم أداء صلاة الضُحى فيها، المُصلى القبلي المسقوف الذي لجأ إليه العشرات من المصلين بعد اعتداء شرطة الاحتلال عليهم في ساحات المسجد.

وأطلقت شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المصلين في داخل المصلى القبلي بعد إغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية.

وكان مُصلون في داخل المصلى القبلي قد طرقوا بقوة على الأبواب الخشبية الضخمة للمصلى للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وقال مصلون إن رائحة الغاز المسيل للدموع كانت تفوح في المكان، غير أن ذلك لم يوقف صلاة الضُحى.

وتواصلت الصلاة دون انقطاع، طوال مدة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى التي استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد اقتحم المسجد، الخميس، 599 مستوطنًا.

ولم يسبق للفلسطينيين، أن لجأوا إلى صلاة الضُحى المتواصلة، للاحتجاج على الاقتحامات الإسرائيلية.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل الذي يوافق الخميس.

وأعلنت هذه الجماعات، اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.

ومن جانبها، دعت فعاليات وطنية ودينية فلسطينية، إلى “شد الرحال للمسجد الأقصى” لحمايته من المستوطنين.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات