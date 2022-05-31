للمرة السابعة.. انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

انتخب البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، نبيه بري رئيس حركة أمل الشيعية، رئيسا له لولاية مدتها 4 سنوات، هي السابعة له في هذا المنصب.

وحصل بري (84 عاما) وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، على 65 صوتا من إجمالي 128، بينما امتنع 23 نائبا عن التصويت، وأُلغِيت 40 ورقة تصويت، وتعد هذه أقل نتيجة يحصل عليها بري على الإطلاق.

وبحسب الدستور اللبناني ينبغي أن يتولى رئاسة البرلمان عضو مسلم شيعي في ظل النظام السياسي الطائفي في لبنان.

انعكاس للانتخابات

وتعكس النتيجة التغييرات في البرلمان الجديد، إذ خسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية التي فازوا بها عام 2018، وكان بري قد انتخب في ذلك العام رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 98 صوتا، وصوت له 90 نائبا في برلمان عام 2009.

وصوت لصالح بري كل من نواب حزب الله، وحركة أمل، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، وبعض النواب المستقلين المقربين من قوى 8 آذار (مارس).

وأعلن حزبا الكتائب والقوات اللبنانية المسيحيان، إضافة إلى نواب مستقلين وآخرين من قوى التغيير، عدم منح أصواتهم لبري، الذي يقود حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله.

وجلسة اليوم هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو/ أيار، في أول تصويت منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد والانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020.

خسارة تحالف حزب الله

وتراجع عدد مقاعد حزب الله وحركة أمل والوطني الحر (مسيحي) وحلفائهم من 71 إلى نحو 60، وتوزعت المقاعد الـ68 الباقية على قوى مختلفة بعضها قريب من الرياض وواشنطن، وبعضها مستقل.

ومع انقسام البرلمان إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية، حذر محللون من احتمال حدوث شلل سياسي قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة.