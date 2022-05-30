مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مراسلة قناة فرانس 24 ويسرقون هاتف صحفية (فيديو)

تعرضت ليلى عودة مراسلة قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية إلى اعتداء بألفاظ بذيئة وللرمي بقنينتيْ ماء على الهواء خلال تغطيتها لمسيرة الأعلام في القدس المحتلة.

وقالت المراسلة “بدون سابق إنذار، ألقى (أحد المستوطنين) قنينة من الماء على رأسي أصابتني مباشرة، لا أعلم لماذا؟ نحن صحفيون نعمل هنا، منذ مدة وهم يزعجوننا، هذا هو تصرفهم، هكذا قُتلت شيرين أبو عاقلة، هكذا كانت مستهدفة”.

واستنكرت قناة فرانس 24 الاعتداء على مراسلتها.

"هكذا قُتلت #شيرين_أبو_عاقلة".. شاهد رد فعل مراسلة قناة فرانس24 بعد إصابتها في رأسها من قبل مستوطنين خلال تغطيتها "مسيرة الأعلام" في #القدس المحتلة pic.twitter.com/RnfitxXjpw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2022

وانطلقت مسيرة الأعلام، مساء الأحد، بالقدس -احتفالًا باحتلال الشق الشرقي من المدينة- مرورًا بباب العامود والبلدة القديمة، وانتهت عند حائط البراق -يسميه اليهود حائط المبكى- الملاصق للمسجد الأقصى.

وبالتزامن مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية، قمعت القوات الإسرائيلية أكثر من مرّة مئات الشبان الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين على بعد مئات الأمتار.

وفي السياق، سرق أحد المستوطنين هاتف الصحفية الفلسطينية ميساء أبو غزالة خلال تغطيتها مسيرة الأعلام في باب العامود بالقدس المحتلة.

مستوطن يسرق هاتف الصحفية الفلسطينية ميساء أبو غزالة أثناء تغطيتها

"مسيرة الأعلام" في #باب_العامود بـ #القدس المحتلة#فلسطين pic.twitter.com/wGDScjPofb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2022

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن الشرطة قولها إنّ الأخيرة اعتقلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيًا، خلال أحداث مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وخلال المسيرة، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين ومنازلهم في مخيم الصمود بحيّ الشيخ جراح (وسط القدس الشرقية) بالحجارة ما ألحق خسائر مادية ببعض السيارات.

وسبق مسيرة الأعلام اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح الأحد وفي فترة ما بعد صلاة الظهر.

وسنويًّا، ينظم يهود ومستوطنون مسيرة الأعلام بالقدس في 29 مايو/أيار لإحياء ما يسمونه يوم “توحيد القدس”، وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الجزء الشرقي من المدينة في يونيو/حزيران 1967.