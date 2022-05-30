سياسة|فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مراسلة قناة فرانس 24 ويسرقون هاتف صحفية (فيديو)

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على شاب فلسطيني بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على شاب فلسطيني بالبلدة القديمة في القدس المحتلة (غيتي)
29/5/2022-|آخر تحديث: 30/5/202201:04 AM (مكة المكرمة)

تعرضت ليلى عودة مراسلة قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية إلى اعتداء بألفاظ بذيئة وللرمي بقنينتيْ ماء على الهواء خلال تغطيتها لمسيرة الأعلام في القدس المحتلة.

وقالت المراسلة “بدون سابق إنذار، ألقى (أحد المستوطنين) قنينة من الماء على رأسي أصابتني مباشرة، لا أعلم لماذا؟ نحن صحفيون نعمل هنا، منذ مدة وهم يزعجوننا، هذا هو تصرفهم، هكذا قُتلت شيرين أبو عاقلة، هكذا كانت مستهدفة”.

واستنكرت قناة فرانس 24 الاعتداء على مراسلتها.

 

وانطلقت مسيرة الأعلام، مساء الأحد، بالقدس -احتفالًا باحتلال الشق الشرقي من المدينة- مرورًا بباب العامود والبلدة القديمة، وانتهت عند حائط البراق -يسميه اليهود حائط المبكى- الملاصق للمسجد الأقصى.

وبالتزامن مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية، قمعت القوات الإسرائيلية أكثر من مرّة مئات الشبان الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين على بعد مئات الأمتار.

وفي السياق، سرق أحد المستوطنين هاتف الصحفية الفلسطينية ميساء أبو غزالة خلال تغطيتها مسيرة الأعلام في باب العامود بالقدس المحتلة.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن الشرطة قولها إنّ الأخيرة اعتقلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيًا، خلال أحداث مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وخلال المسيرة، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين ومنازلهم في مخيم الصمود بحيّ الشيخ جراح (وسط القدس الشرقية) بالحجارة ما ألحق خسائر مادية ببعض السيارات.

وسبق مسيرة الأعلام اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح الأحد وفي فترة ما بعد صلاة الظهر.

وسنويًّا، ينظم يهود ومستوطنون مسيرة الأعلام بالقدس في 29 مايو/أيار لإحياء ما يسمونه يوم “توحيد القدس”، وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الجزء الشرقي من المدينة في يونيو/حزيران 1967.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل