فلسطينيون يحتجون رفضا لمسيرة الأعلام.. واشتية يعتبر أن إسرائيل تجاوزت “الخطوط الحمراء”

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء في القدس عقب تنظيم عشرات آلاف المستوطنين أمس مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة.

وأوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة أن “ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك أمس تحول كبير وخطير في حلقة الصراع مع الاحتلال”، مشيرا إلى أن إسرائيل احتاجت إلى أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن لترفع علما في شوارع القدس.

وشدد على أن “بيانات الإدانة لا تكفي، وعلى العالم أن يقول ويفعل ما يحمي القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يخرج من دائرة الفشل فيما يتعلق بفلسطين إلى دائرة الفعل”.

مواجهات مع قوات الاحتلال

وأُصيب، اليوم الاثنين، 6 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات خلال مواجهات في بلدة (عُوريف) جنوبي نابلس، بينها إصابة بالرصاص الحي و4 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، وإصابة جراء السقوط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شهود عيان للأناضول إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مدرسة عُوريف واعتدوا على طلبة ومدرسين.

وبيّن الشهود أن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين تدخل على إثرها الجيش مستخدما الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بحماية جنود الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون مدرسة في قرية عوريف جنوب نابلس. pic.twitter.com/3oEIJb1xPQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 30, 2022

ونظم عشرات الآلاف من المستوطنين ما عرف بمسيرة الأعلام مساء الأحد بالقدس احتفالًا بذكرى احتلال مدينة القدس وفق التقويم العبري، قبل أن تندلع مواجهات أسفرت عن إصابة 79 فلسطينيا واعتقال 50 آخرين. وسبق المسيرة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وتأدية صلوات دينية فيه.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، الليلة الماضية خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مسيرة خرجت دعمًا وإسنادًا للقدس والمسجد الأقصى وتنديدًا بسلوك المستوطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

مسيرات أعلام فلسطينية

وبدعوة من القوى والفصائل الفلسطينية، خرجت مسيرة بالأعلام الفلسطينية في شوارع رام الله، تلتها مسيرة أخرى رفعت الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى.

وفي الخليل، نظمت القوى الفلسطينية وقفة منددة بمسيرة الأعلام في القدس والحرم الإبراهيمي.

وأمام بلدية الخليل رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وأدانوا واستنكروا الانتهاكات التي قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال.