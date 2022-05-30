شاهد: لحظة إطلاق النار من شاب فلسطيني باتجاه قوات الاحتلال وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها

قالت “كتيبة نابلس” التابعة لسرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إنها نفّذت عملية إطلاق نار تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في حاجز حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

وأظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر لحظة إطلاق شاب فلسطيني النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حاجز حواره.

وذكرت سرايا القدس في بيان صحفي نشرته عبر قناتها الرسمية على تلغرام “بفضل الله تمكن المجاهدون من استهداف حاجز حوارة في نابلس بوابل كثيف من الرصاص”، مضيفة أن مقاتليها “انسحبوا بسلام”.

وأضافت أن إطلاق النار يأتي “ردًا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية”.

ولم يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبًا حول بيان كتيبة نابلس.

وفي وقت سابق الأحد، نظم عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين مسيرة الأعلام بالقدس احتفالًا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة وفق التقويم العبري.

وتسببت المسيرة باندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.