“روحوا عند محمد ضيف يطحنكم”.. فلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في حي المصرارة بالقدس (فيديو)

وثق مقطع فيديو تصدي سيدة فلسطينية لمجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاعتداء على الفلسطينيين في حي المصرارة بالقدس المحتلة.

وتظهر السيدة وهي تتحدى قوات شرطة الاحتلال قائلة بالعربية “روح عند الضيف يطحنكم” في إشارة إلى محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

#شاهد فلسطينية للشرطة الإسرائيلية في حي المصرارة بالقدس: "روحوا عند محمد ضيف يطحنكم" pic.twitter.com/bvh6JhKAoU — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) May 29, 2022

وتتهم إسرائيل الضيف بالوقوف خلف سلسلة طويلة من عمليات المقاومة الهجومية التي أدت إلى مقتل وجرح مئات الإسرائيليين.

وفي وقت سابق الأحد، شارك قرابة 25 ألف مستوطن إسرائيلي في مسيرة الأعلام وسط القدس الشرقية المحتلة، وسط أجواء متوترة وتشديدات أمنية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مسيرة الأعلام التهويدية الاستفزازية اقتحمت البلدة القديمة في القدس المحتلة من باب العامود بمشاركة آلاف المستوطنين الذين دنسوا المكان.

وردد المستوطنون خلال المسيرة هتافات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما رددوا هتافات عنصرية وأخرى تنادي بالموت للعرب.

وفي وقت سابق الأحد، أُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وحالات الاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة بالضفة الغربية.

وسبق المسيرة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى حيث أدوا صلوات دينية وتمددوا خلالها على الأرض، فيما يعرف بـ”السجود الملحمي عند اليهود”، ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية.