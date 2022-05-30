خطيب الأقصى للجزيرة مباشر: ما حدث في القدس غير مسبوق منذ 1967 (فيديو)

ندد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى “بالعربدة الإسرائيلية المتواصلة في القدس والأراضي المحتلة”، بعدما اُختتمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية، الأحد، بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين.

وأضاف صبري خلال مشاركته، الأحد، في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “ما حصل اليوم لم يحصل منذ العام 1967 لأن المستوطنين المتطرفين بدأوا ينشدون ويقومون بالانبطاح على الأرض كعبادة من عباداتهم المزعومة وهذا أمر لم يحصل من قبل”.

واتهم صبري حكومة الاحتلال بالتصعيد قائلا “هذا يعني أنهم معنيون بالتصعيد”. وأردف “حكومة الاحتلال تنفذ أوامر الجهات اليمينية المتطرفة لأنها مستندة على هذه الجماعات المتطرفة حتى تستمر في السلطة”.

وأضاف “إسرائيل فشلت منذ احتلال القدس عام 1967 في فرض سيادتها على المدينة”، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم يحتم على المقدسيين الاستعداد للمراحل المقبلة التي قد تشهد المزيد من الانتهاكات.

وفي وقت سابق الأحد، نظّم عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين مسيرة الأعلام بالقدس احتفالًا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري.

وتسببت المسيرة باندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.

وسبق المسيرة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى حيث أدوا صلوات دينية وتمددوا خلالها على الأرض، فيما يعرف بـ”السجود الملحمي عند اليهود”، ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية.

وخلال المسيرة، اعتدى مستوطنون بالحجارة على فلسطينيين ومنازلهم في مخيم الصمود بحي الشيخ جراح وسط القدس الشرقية ما ألحق بهم خسائر مادية.

وتنظم مسيرة الأعلام سنويا احتفالا بالذكرى الـ 55 لاحتلال الشقّ الشرقي من مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان أن المشاركين بمسيرة الأعلام الإسرائيلية، رددوا هتافات مسيئة للنبي محمد، كما هتفوا “الموت للعرب”.

وتُنظم المسيرة السنوية بالقدس احتفالا باحتلال إسرائيل البلدة القديمة في حرب عام 1967 لكنها أصبحت استعراضا للقوة على نحو متزايد من القوميين اليهود الذين يرغبون في تمديد نفوذهم في المدينة.