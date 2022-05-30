ثالث جريمة خلال ساعات.. مستوطنون يسرقون هاتف مراسل قناة إسرائيلية ويعتدون عليه بالضرب (فيديو)

انهار مراسل قناة (كان) الإسرائيلية بعد تعرّضه للاعتداء، مساء أمس الأحد، على أيدي مستوطنين ضربوه على رأسه وسرقوا هاتفه الجوال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ويظهر المراسل في مقطع مصور وهو يبكي على الأرض، ويروي ما تعرّض له على أيدي مجموعة من المستوطنين.

بكاء مراسل قناة إسرائيلية سرق المستوطنون هاتفه وضربوا رأسه، في حي الشيخ جراح بالقدس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/tik20dMpAU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2022

وأحاطت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأفراد الدفاع المدني بالمراسل لتقديم المساعدة الطبية بعد الحادث، لكنه ظهر في المقطع المصور منهارًا وفاقدًا لأعصابه.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على شابين بشبهة الضلوع في الاعتداء على مراسلها. وأضافت أن المتهمَيْن وجّها رذاذ الفلفل صوب المراسل ثم ضرباه بعصا ولكماه وبعد ذلك سرقا هاتفه المحمول. وأشارت إلى أن المراسل نُقل إلى المستشفى مصابًا برضوض وكدمات.

ويأتي هذا الاعتداء بعد تعرّض مراسلة قناة (فرانس 24) الفرنسية الناطقة بالعربية أيضًا لاعتداء بألفاظ بذيئة وللرمي بقنينتيْ ماء على الهواء خلال تغطيتها لـ”مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة، أمس الأحد.

وقالت المراسلة “من دون سابق إنذار، ألقى (أحد المستوطنين) قنينة ماء على رأسي أصابتني مباشرة، لا أعلم لماذا؟”

وتابعت “نحن صحفيون نعمل هنا منذ مدة وهم يزعجوننا، هذا هو تصرّفهم. هكذا قُتلت شيرين أبو عاقلة، هكذا كانت مستهدفة”.

من جانبها، استنكرت قناة (فرانس 24) الاعتداء على مراسلتها.

وانطلقت “مسيرة الأعلام”، مساء الأحد، بالقدس -احتفالًا باحتلال الشق الشرقي من المدينة- مرورًا بمنطقة باب العامود والبلدة القديمة، وانتهت عند حائط البراق -يسميه اليهود “حائط المبكى”- الملاصق للمسجد الأقصى.

وبالتزامن مع “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية، قمعت قوات الاحتلال أكثر من مرّة مئات الشبان الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين على بعد مئات الأمتار.

وسبق “مسيرة الأعلام” اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح الأحد وفي فترة ما بعد صلاة الظهر.

وسنويًّا، ينظم يهود ومستوطنون “مسيرة الأعلام” بالقدس في 29 مايو/أيار، لإحياء ما يسمّونه يوم (توحيد القدس) وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الجزء الشرقي من المدينة في الخامس من يونيو/حزيران 1967.