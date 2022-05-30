إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا خوفا من انتقام إيران لمقتل خدائي

حذرت إسرائيل مواطنيها، اليوم الاثنين، من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تهديدات إيرانية بالانتقام لاغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي الأسبوع الماضي.

وأوضح موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي أن هذا يأتي تحسبًا لأية “أعمال إرهابية قد ينفذها الإيرانيون لاستهداف إسرائيليين”.

مقتل خدائي

واتهمت إيران إسرائيل بالتورط في مقتل خدائي، الذي لقي حتفه عندما أطلق شخصان يمتطيان دراجة نارية النار عليه أثناء قيادته لسيارته قرب منزله بطهران.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان إن طهران قد تسعى لإلحاق الأذى بالإسرائيليين في تركيا ووصفها بأنها “دولة شديدة الخطورة”.

وتعد تركيا وجهة سياحية شهيرة للإسرائيليين، وسجلت الحركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا رقما قياسيا عام 2019 حيث بلغ عدد السياح نحو 560 ألفا.

واتهمت إسرائيل خدائي بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في مختلف أنحاء العالم.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يشرف على جهاز المخابرات (الموساد)، التعليق على الاغتيال، لكن بينيت قال أمس الأحد إن طهران “ستدفع الثمن بالكامل” عن التحريض على مهاجمة الإسرائيليين.

تعهد بالثأر

من جانبه تعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم الاثنين بالثأر لمقتل خدائي مؤكدا صراحة أنه اغتيل “على يد الصهاينة”.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تعهد، الاثنين الماضي، بالثأر لخدائي، وقال في تصريحات صحفية، إن الثأر لخدائي أمر حتمي، مضيفا “ليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي”.

ويعد اغتيال العقيد في الحرس الثوري أبرز استهداف لشخصية إيرانية في البلاد منذ عام 2020.