أردوغان: لا ننتظر إذنا من واشنطن ونتمسك بمعارضة انضمام السويد وفنلندا للناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا تنتظر إذنًا من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، مجدّدًا تمسكه برفض انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، متهمًا البلدين بالتساهل مع “الإرهابيين”.

وقال أردوغان في تصريح للصحفيين خلال عودته من زيارة إلى أذربيجان “لا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد”.

وردًا على سؤال بخصوص تحذير أمريكي من مغبة شن حملة عسكرية جديدة في سوريا، قال الرئيس التركي “إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا”.

والثلاثاء الماضي، أعربت الولايات المتحدة على لسان نيد برايس -المتحدث باسم الخارجية الأمريكية- عن قلق بالغ إزاء إعلان أردوغان، الاثنين، أنّ بلاده ستشنّ قريبًا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترًا على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “ندين أيّ تصعيد، ونؤيّد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة”.

وردًا على سؤال حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعارضه تركيا، اعتبر الرئيس التركي أن المحادثات التي أجريت الأربعاء الماضي في أنقرة بين الوفود السويدية والفنلندية والتركية لم تكن “على قدر التوقعات” التركية.

