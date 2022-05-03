واشنطن “لا تستطيع تأكيد إصابته”.. رئيس أركان الجيش الروسي تفقّد جبهة دونباس

قال مسؤول كبير في البنتاغون، إنه لا يمكن تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس أركان الجيش الروسي -الذي تفقّد جبهة دونباس في أوكرانيا الأسبوع الماضي- قد أصيب أثناء القتال.

وتفقّد رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف جبهة دونباس في أوكرانيا الأسبوع الماضي، وفق ما قاله المسؤول الأمريكي لكن يتعذّر تأكيد صحة تقارير أفادت بأنه أصيب بهجوم أوكراني.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين “ما يمكننا أن نؤكده هو أننا نعلم أنه أمضى الأسبوع الماضي أيامًا عدة في دونباس”.





وأوردت تقارير نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين أن القوات الأوكرانية قصفت يوم السبت مركز قيادة في إيزيوم زاره غيراسيموف، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، للقاء كبار القادة الميدانيين.

لكن يبدو أن غيراسيموف كان قد غادر عندما نُفّذت الضربة، ويُعتقد أنه كان يجري جولة على خط الجبهة للاطّلاع على الأوضاع الميدانية وحشد قواته.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الروس يسيطرون على قرى ثم يستعيدها منهم مقاتلون أوكرانيون، مشيرين إلى أن القوات الروسية “فقدت معنوياتها وتعاني ضعفا في القيادة والتنظيم”.

وقال مسؤول البنتاغون إن الجهود التي تبذلها روسيا على الأرض “باهتة جدا ومتفاوتة جدا، وفي بعض الحالات، بكل صراحة، أفضل توصيف لها هو أنها هزيلة”.





وقال المسؤول إن إمداد الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة وأنظمة الرادار والطائرات المسيرة الهجومية، يتواصل بوتيرة سريعة.

وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حطّت قرب أوكرانيا 24 طائرة محمّلة بأسلحة أمريكية، ومن المقرر أن تحط 11 طائرة إضافية في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وفق مسؤولين.

وبالإضافة إلى ذلك، حطّت في نقاط توصيل رئيسية 23 طائرة شحن محمّلة بأسلحة وإمدادات قتالية أرسلتها خمس دول.

السعي لضم منطقتين انفصاليتين

وتحدثت الولايات المتحدة الاثنين عن معلومات “ذات صدقية كبيرة، مفادها أن روسيا تعتزم تنظيم “منتصف مايو/ أيار استفتاءات، في محاولة لضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا.

وقال السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوربا “بحسب آخر المعلومات، نعتقد أن روسيا ستحاول ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتظهر هذه المعلومات أن روسيا تعتزم فبركة استفتاءات”.

وأكد أن “لدى موسكو خطة مماثلة بالنسبة إلى خيرسون” المدينة الأوكرانية الساحلية التي سيطرت عليها روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وخيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 هي المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس تماما بعد عمليتهم العسكرية، وأعلنوا هذا الأمر في الثالث من مارس/ آذار.

وسبق أن اتهمت كييف السلطات الروسية بأنها تريد أن تنظم “استفتاء” على استقلال هذه المنطقة.





القطيعة مع موسكو

من جانبها حذّرت المفوضية الأوربية، بعد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الـ27 في بروكسل، من أن الاتحاد الأوربي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل وعليه الاستعداد لتوقف إمداداته.

وقالت المفوضة الأوربية للطاقة، إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو “تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود، ورفضه أمر مشروع”.

وأشارت إلى أن 97% من العقود التي أبرمتها شركات أوربية، تحدد عملة الدفع باليورو أو الدولار، وقالت إنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل.

وأكدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي الاستعداد لاحترام العقود، وقالت المفوضة الأوربية “يجب أن نستعد لتوقف الإمدادات”.

ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة غازبروم ورفضتا فتح حساب ثان بالروبل، وردًّا على ذلك علّقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.

مزيد من العقوبات

ويستعد الأوربيون لفرض مزيد من العقوبات على موسكو، وستقترح المفوضية اليوم الثلاثاء حزمة عقوبات سادسة، بما في ذلك وقف استيراد النفط الروسي.

وفي حال اتفاق الدول السبع والعشرين على هذا الإجراء، فإن وقف مشتريات النفط والمنتجات البترولية من روسيا سيكون تدريجيا، خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، لكن مع إجراءات ذات أثر فوري، كما أوضح مسؤول أوربي.

وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدول المستوردة الرئيسية للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والفحم).