روسيا تكثف هجومها على ماريوبول وتقصف مجمع آزوفستال بالمدفعية والطائرات (فيديو)

شنّت روسيا، الثلاثاء، “هجومًا عنيفًا” مدعوما بالدبابات والمشاة على مصنع “آزوفستال” وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية، حسبما أعلن قائد في كتيبة آزوف التي تحمي المصنع. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أنها نجحت في إجلاء مدنيين من المجمع.

وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف في فيديو نُشر على تلغرام “يجري هجوم عنيف على آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة”.





وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنه تم “بنجاح” إجلاء 101 مدني عالقين منذ أسابيع في مجمع أزوفستال.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني في بيان “أشعر بالسعادة والارتياح بتأكيد أن 101 مدني تم إجلاؤهم بنجاح من مصنع آزوفستال للصناعات المعدنية في ماريوبول”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فاديم أستافييف في مقطع فيديو بثّته وكالات روسية إلى أن “وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت تدمّر بواسطة المدفعية والطائرات مواقع إطلاق النار” للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع.





وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة الروسية إن كتيبة آزوف الأوكرانية التي تحمي المصنع “استخدمت” وقف إطلاق النار المعلن لإجلاء المدنيين والخروج من أقبية المصنع لـ”اتخاذ مواقع إطلاق النار في الإقليم” و”في مباني المصنع”.





وتعتبر ماريوبول هدفا رئيسيا لروسيا حيث تسعى من خلالها إلى عزل أوكرانيا عن البحر الأسود وضم المدينة إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق. ويقع مصنع الصلب بالقرب من الطريق السريع الرئيسي الرابط بين الشرق والغرب في جنوب أوكرانيا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى “اتخاذ إجراءات صارمة لأن الوضع صعب جدا”.

وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أنه ألغى خططا للجيش الروسي لاقتحام آزوفستال، وقال إنه يريد بدلا من ذلك محاصرة القوات الأوكرانية هناك بإحكام.