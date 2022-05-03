“جايين تعيّدوا وولادنا بقعر البحر”.. لبنانية غاضبة تعترض طريق مفتي طرابلس وترشقه بالمياه (فيديو)

اعترضت لبنانية غاضبة طريق مفتي طرابلس والشمال أثناء وصوله إلى المسجد لأداء صلاة عيد الفطر ورشقت سيارته ببالونات المياه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر المرأة وهي تعترض طريق مفتي طرابلس (عاصمة محافظة الشمال ثاني أكبر مدن لبنان) أثناء وصوله إلى مسجد المنصوري الكبير في المدينة لأداء صلاة عيد الفطر أمس الاثنين.

وقالت المرأة وهي تصيح بغضب “أهلًا أهلًا، أهلًا بالمرافقين، أهلًا بالدجالين المنافقين، جايي الك عين تصلي جايين تعيّدوا وولادنا بقعر البحر؟”، في إشارة إلى حادث غرق مركب في مدينة طرابلس منذ نحو أسبوع.

وشوهد رجال الأمن وهم يحاولون حماية المفتي من المياه المتناثرة، في حين وقف بعضهم قربها في محاولة لتهدئة ثورة غضب المرأة والتي لم يُعرف على وجه الدقة ما هي أسبابها.

حادث غرق المركب

وعاشت لبنان، قبل أيام، مأساة بعد غرق زورق قبالة ميناء طرابلس شمالي لبنان كان على متنه حوالي 60 شخصاً، ما أدى لمصرع نحو 8 أشخاص.

وأعلن لبنان، قبل أيام، إنقاذ 47 شخصًا أحياء، وانتشال 8 جثث، فيما يجري البحث عن مفقودين، من مركب هجرة غير نظامية.

وأفادت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية بوفاة طفلة وفقدان 27 شخصًا (لم تحدد جنسياتهم) في حادث غرق مركب كان يُقلّ مهاجرين بطريقة غير نظامية من لبنان باتجاه قبرص وأوربا.

"كل اللي غرقوا أهلي".. صرخة أحد الأهالي لمعرفة مصير أقربائهم بعد غرق مركب على متنه 60 مهاجرًا غير نظامي قبالة ساحل مدينة #طرابلس شمالي #لبنان pic.twitter.com/X4GFgMPjmM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2022

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يتابع قضية غرق الزورق الذي انطلق من منطقة القلمون شمالي لبنان، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

ودعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، السلطات الأمنية والقضائية المختصة “لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة وكشف ملابسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال، وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين”.