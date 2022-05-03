الولايات المتحدة تدعو إلى تحقيق شامل في وفاة الباحث المصري أيمن هدهود (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود تتطلب تحقيقا “شاملا وشفافا ويتسم بالمصداقية”، مندّدة بنكسة على صعيد سجلّ حقوق الإنسان في مصر، وذلك بعد وفاته في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية “نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي أحاطت بوفاة واحتجاز الباحث المصري أيمن هدهود ومزاعم تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز”.

وأضاف “نعتقد أن ظروف اعتقاله ومعاملته ووفاته تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا ويتسم بالمصداقية دون تأخير”.

كان هدهود قد قضى، مطلع مارس/أذار الماضي، في مستشفى للصحّة النفسية بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه تم إدخال هدهود إلى “أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”، بعدما تلقّت الشرطة بلاغاً، في السادس من فبراير/شباط الماضي، يفيد بمحاولته اقتحام شقّة بحيّ الزمالك في وسط القاهرة و”إتيانه تصرّفات غير مسؤولة”.

وأكّدت النيابة العامة المصرية أنداك أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أنّ “الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استبعدت النيابة العامة المصرية نهائياً وجود شبهة جنائية في وفاته.

النيابة المصرية تستبعد أي شبهة جنائية في وفاة أيمن هدهود لتخطي الحجب https://t.co/mOYUKjgqwL للمزيد https://t.co/UzIaBHHe4E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2022

ونقلت وكالة رويترز للأنباء -عن شقيقه عمر- قوله إن أيمن ليس له تاريخ من الأمراض العقلية، وإنه كان قد صرح علنا بآراء تنتقد السلطات رغم أنه لم يخضع لأي تحقيق معروف قبل اعتقاله.

وكانت منظمة العفو الدولية الحقوقية قد قالت في بيان الشهر الماضي إن تحقيقها القائم على السجلات الرسمية ومقابلات الشهود والخبراء المستقلين الذين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة قبل وفاته.

#تفنيد تحصل على صور لجثمان الباحث #أيمن_هدهود تُكذب رواية النيابة العامة حول عدم وجود آثار لتعذيبه

خبراء أكدوا أن الصور حقيقية، وطبيب شرعي أكد تعرض "هدهود" للكسر بالجمجمة وكسر بالأنف وجروح قبل وفاته

شاهد الصور وتابع التفاصيل الكاملة عبر موقعنا ⤵️⤵️https://t.co/ki73mt3Flw — tafnied تفنيد (@tafnied) April 24, 2022

كان هدهود باحثا اقتصاديا وعضوا في حزب الإصلاح والتنمية الذي يشغل عددا محدودا من المقاعد في البرلمان المصري.

ومصر حليف مهم لواشنطن لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حجبت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في يناير كانون/الثاني الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

والأسبوع الماضي، تناولت صحيفة الواشنطن بوست ملابسات وفاة هدهود معتبرة أنها “مشبوهة للغاية وينبغي التحقيق فيها بدقة”.

وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية اختارت أن تخبر عائلة الرجل بأنه توفي بعد شهر كامل من وفاته، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول وفاته وأسبابها.

صور جثة الباحث #أيمن_هدهود من داخل المشرحة تثير شكوكا بشان رواية النيابة العامة المصرية عن وفاته pic.twitter.com/PA0maEdWbH — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 25, 2022

وختمت الصحيفة الأمريكية افتتاحيتها بالقول إن “مصر تحتجز آلاف السجناء السياسيين وتظهر تجاهلًا تامًّا لحقوق الإنسان الأساسية في حين تتلقّى أكثر من مليار دولار سنويًّا مساعدةً من الولايات المتحدة، ويجب وقف أجزاء منها حتى تنهي السلطات الأمنية قسوتها الممنهجة”.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في نهاية أبريل الماضي عفواً عن عدد من النشطاء من بينهم الصحفي حسام مؤنس الذي أدين بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وقال برايس “بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا” إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، “نبدي ترحيباً بخطوات إيجابية”، مضيفاً “نرحّب بورود معلومات عن إفراج مصر” عن “العشرات من السجناء السياسيين والصحفيين”، داعياً إلى مزيد من الخطوات المماثلة.

وتواجه المعارضة السياسية في مصر حملة واسعة منذ أن قاد عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين احتُجزوا خلال السنوات الماضية وإن الكثيرين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف احتجاز سيئة.

بينما تنفي القاهرة ذلك وتؤكد أن القضاء مستقل.