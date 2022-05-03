تركيا تجري اختبارا ناجحا لنظام دفاع جوي أصاب الهدف بدقة (فيديو)

أعلن إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية العسكرية التابعة للرئاسة التركية عن نجاح نظام الدفاع الجوي القريب (GÖKDENİZ) الذي طورته شركة (Aselsan) في تدمير الهدف بدقة عالية وسرعة فائقة.

وبث دمير مقطع فيديو عبر تويتر يُظهر نجاح اختبار نظام الدفاع الجوي وسير عمليات الإطلاق والإصابة.

وقال دمير إن نظام الدفاع الجوي الذي تم تطويره للقوات البحرية نجح في تدمير الهدف العالي السرعة بنجاح في آخر اختبار لإطلاق النار على السفينة، مضيفا أنه سيتم دمج GÖKDENIZ في فرقاطة إسطنبول هذا العام.

Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. 👏 GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek. @aselsan pic.twitter.com/inIPR3spBk — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 3, 2022

وكان دمير قد قال إن بلاده تعمل على مشروع طائرات تضاهي (إف-35) الأمريكية وأخرى مقاتلة نفاثة مسيّرة، موضحًا أن المشروع سيتحقق خلال عامين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر في مارس/ آذار الماضي، أن إخراج تركيا من مشروع طائرة (إف-35) الأمريكي “مظلمة تعرضت لها بسبب شرائها منظومة (إس-400) من روسيا”، بدعوى أنه لا يمكن الجمع بين الاثنتين.

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية للجزيرة مباشر: قمنا بتصنيع أول حاملة طائرات مُسيرة في العالم ولم يسبقنا أحد بتصنيع مماثل#تركيا pic.twitter.com/mYuQ4EiTnZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2022

وكشف دمير عن ضغوط تمارسها الدول الكبرى على تركيا لوقف تقدم الصناعات العسكرية الوطنية.

وقال إن الضغط الذي يسلطونه على تركيا قديم متجدد، فنحن ممنوعون من أبسط المنتجات ونبحث عن بدائل.