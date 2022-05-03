سياسة|تركيا

تركيا تجري اختبارا ناجحا لنظام دفاع جوي أصاب الهدف بدقة (فيديو)

تركيا تعلن نجاح نظام الدفاع الجوي القريب (GÖKDENİZ) الذي طورته شركة (Aselsan)
3/5/2022

أعلن إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية العسكرية التابعة للرئاسة التركية عن نجاح نظام الدفاع الجوي القريب (GÖKDENİZ) الذي طورته شركة (Aselsan) في تدمير الهدف بدقة عالية وسرعة فائقة.

وبث دمير مقطع فيديو عبر تويتر يُظهر نجاح اختبار نظام الدفاع الجوي وسير عمليات الإطلاق والإصابة.

وقال دمير إن نظام الدفاع الجوي الذي تم تطويره للقوات البحرية نجح في تدمير الهدف العالي السرعة بنجاح في آخر اختبار لإطلاق النار على السفينة، مضيفا أنه سيتم دمج GÖKDENIZ في فرقاطة إسطنبول هذا العام.

وكان دمير قد قال إن بلاده تعمل على مشروع طائرات تضاهي (إف-35) الأمريكية وأخرى مقاتلة نفاثة مسيّرة، موضحًا أن المشروع سيتحقق خلال عامين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر في مارس/ آذار الماضي، أن إخراج تركيا من مشروع طائرة (إف-35) الأمريكي “مظلمة تعرضت لها بسبب شرائها منظومة (إس-400) من روسيا”، بدعوى أنه لا يمكن الجمع بين الاثنتين.

وكشف دمير عن ضغوط تمارسها الدول الكبرى على تركيا لوقف تقدم الصناعات العسكرية الوطنية.

وقال إن الضغط الذي يسلطونه على تركيا قديم متجدد، فنحن ممنوعون من أبسط المنتجات ونبحث عن بدائل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات