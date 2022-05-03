هكذا قضى مسلمو أوكرانيا أول عيد بعد الحرب الروسية (فيديو)

قال سيران عريفوف رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا، إن العيد الأول لمسلمي أوكرانيا وسط الحرب الروسية على بلادهم تزامن مع موجة خروج عدد منهم من منازلهم والنزوح لمدن أخرى أكثر أمانا، فيما لجأ آخرون إلى دول أوربية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الإثنين، أن الأمور هادئة نسبيًا الآن في العاصمة كييف، رغم سقوط بعض الصواريخ بين الحين والآخر، ما جعل نسبة كبيرة من المسلمين يعودون إليها.

وأوضح أن صلاة الجمعة أصبحت تشهد توافد عدد أكبر من المصلين، إذ كان يتراوح بين 15 و20 شخصا في بداية الحرب، فيما قارب العدد في صلاة العيد 3 آلاف.

وقال عريفوف إن مجلس مسلمي أوكرانيا نظم بعض الفعاليات حتى يُشعر المسلمين بأجواء العيد.

وأضاف أنهم تمكنوا من إدخال السرور والفرح على قلوب المسلمين، مستدركًا أنه عيد مختلف ساده بعض التوتر.

وكشف أن أكثر من 20 مسلمًا من المدنيين قتلوا خلال الحرب الروسية على بلاده، فيما لا تتوفر معلومات عن عدد القتلى من المسلمين في صفوف الجيش.

وقال إن 3 مساجد تعرضت لأضرار متفاوتة وهناك 5 من العائلات العاملة في مجلس مسلمي أوكرانيا دُمّرت منازلهم إما كاملا أو بشكل شبه كامل.

ويبلغ عدد مسلمي أوكرانيا نحو مليون ونصف المليون، يتوزع مليون منهم في كييف والمناطق الشرقية والجنوبية، ويعاني نصف مليون مسلم منذ عام 2014 من الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، التي هي أرض المسلمين بالأساس، وفق تصريح عريفوف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه كييف “تدخلًا في سيادتها”.