وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترمب طرح فكرة إطلاق النار على محتجّين أمام البيت الأبيض

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عبّر عن انزعاجه الشديد من أشخاص كانوا يتظاهرون أمام البيت الأبيض قائلًا “ألا يمكنكم بكل بساطة أن تطلقوا النار عليهم؟”.

وقال إسبر إن ترمب كان جالسا في المكتب البيضاوي فثار غضبه و”اشتكى بصوت عال من احتجاجات كانت جارية في واشنطن” على خلفية مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة.

