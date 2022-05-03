وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترمب طرح فكرة إطلاق النار على محتجّين أمام البيت الأبيض

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عبّر عن انزعاجه الشديد من أشخاص كانوا يتظاهرون أمام البيت الأبيض قائلًا “ألا يمكنكم بكل بساطة أن تطلقوا النار عليهم؟”.

وقال إسبر إن ترمب كان جالسا في المكتب البيضاوي فثار غضبه و”اشتكى بصوت عال من احتجاجات كانت جارية في واشنطن” على خلفية مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة.

SCOOP: Former Defense Sec. Mark Esper charges in an upcoming book that Trump said when demonstrators filled the streets around the White House following the death of George Floyd: "Can't you just shoot them? Just shoot them in the legs or something?" https://t.co/46AOSv4SHm — Axios (@axios) May 2, 2022

وجاء في مقتطفات من مذكرات إسبر اطّلع عليها موقع أكسيوس الإخباري أن ترمب قال “ألا يمكنكم بكل بساطة ان تطلقوا النار عليهم؟ أن تطلقوا النار على أرجلهم؟”.

وكانت الاحتجاجات التي تخلّلتها أعمال عنف وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، تندرج في إطار موجة تظاهرات عمّت البلاد بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على أيدي شرطة مينيابوليس.

والرواية التي سردها إسبر تؤكد على ما يبدو تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن ترمب كان يعتبر أن على الجيش التدخل لقمع تلك الاضطرابات الأهلية.

Sunday on @60MINUTES, @NorahODonnell sits down with former U.S. Secretary of Defense @MarkTEsper in his first interview on his new book, “A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times.” Tune in to @CBS this Sunday at 7:00 PM ET. pic.twitter.com/9wQiZzhqnz — CBS News PR (@CBSNewsPress) May 2, 2022

وكان كتاب للصحفي مايكل بيندر صدر في وقت سابق قد أورد نقلا عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي عارض طرح ترمب إقحام الجيش والتشدد في التعامل مع الاضطرابات.

وكان بيندر قد نقل عن ترمب قوله “أطلقوا النار على أرجلهم أو ربما على أقدامهم.. اقسوا عليهم!”.

واستخدمت الشرطة الأمريكية وقوات الحرس الوطني الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لإبعاد المتظاهرين عن محيط البيت الأبيض.

وكان إسبر قد أعلن حينها أنه عارض تفعيل “قانون الانتفاضة” الذي أقر قبل نحو 200 عام ونادرًا ما تم اللجوء إليه، ويمنح هذا القانون الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة الأمريكية داخل أراضي الولايات المتحدة.

Trump 2020: “Can't you just shoot them? Shoot them in the legs or something” “That’s how you have to deal with these people. Smash their skulls! » 😳💀#BlackLivesMatter #ASacredOath #Trump https://t.co/xB2hPxgMZf pic.twitter.com/qnnfhNO6wy — Catherine 🍀 🇫🇷 (@What_s_Up_You) May 2, 2022

وأفادت تقارير بأن موقف الوزير الأمريكي السابق، أثار غضب ترمب الذي أقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

وأورد موقع أكسيوس أن كتاب إسبر الذي سيصدر في العاشر من مايو/ أيار، اطّلع عليه البنتاغون وجنرالات ومسؤولون في الإدارة.

ويتضمّن الكتاب توصيف إسبر جو الحلقة المقرّبة من ترمب بأنه “سريالي” مشيرًا إلى أن طرح إطلاق الجنود النار على أمريكيين كان “يرخي بثقله على الأجواء”.

وفي مذكّراته بعنوان “قَسَم مقدّس” كتب إسبر “كان علي أن أجد سبيلًا” لإخراج ترمب من هذا الجو “من دون التسبب في فوضى كنت أسعى لتجنّبها”.