أطفال ونساء ومسنّون.. اعتداءات وحشية من قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين في مناطق متفرقة بالقدس (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو اعتداءات وحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على فلسطينيين، من بينهم أطفال ومسنّون، في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة، تزامنًا مع مسيرة الأعلام التي نُظمت مساء الأحد بالقدس احتفالًا باحتلال الشق الشرقي من المدينة.

ومرت المسيرة بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين بباب العامود والبلدة القديمة، وأُصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من القدس والضفة الغربية، احتجاجًا على تنظيم المسيرة.

#فيديو| وكالة شهاب: "مستعربون يعتدون على النساء في القدس، اليوم". pic.twitter.com/OPIoIOXh47 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022

واندلعت مواجهات في 11 موقعًا بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بحالات الاختناق.

قوة من المستعربين تعتقل فتاة بعد الاعتداء عليها والاعتداء بالضرب على الشبان المتواجدين قرب باب الساهرة بالقدس pic.twitter.com/9aK2Zcpc6i — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

واعتدت قوات الاحتلال على أطفال فلسطينيين واعتقلتهم بعد ردهم على استفزازات واعتداءات المستوطنين عند باب السلسلة.

قوات الاحتلال تعتدي على أطفال فلسطينيين وتعتقلهم بعد ردهم على استفزازات واعتداءات المستوطنين عند #باب_السلسلة#القدس #فلسطين pic.twitter.com/XDRdNIE7Jo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2022

كما اعتدى مستوطنون بالضرب وغاز الفلفل على المرابطة عايدة الصيداوي في البلدة القديمة.

مستوطنون يعتدون بالضرب وغاز الفلفل على المرابطة المبعدة عايدة الصيداوي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/V2iw0EcyBi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2022

واعتقل مستعربون فتاة فلسطينية بعدما اعتدوا عليها بالقرب من باب الساهرة في القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات مع جنود الاحتلال.

ويسود توتر شديد القدس جراء سلسلة اقتحامات نفّذها مستوطنون للمسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية قبيل ساعات من انطلاق مسيرة الأعلام.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى بلغ 1687 مستوطنًا.

وفي باب العامود، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على مسن فلسطيني لرفعه العلم الفلسطيني.

شاهد| لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مسن فلسطيني بسبب رفعه العلم في منطقة باب العامود بالقدس". pic.twitter.com/JA7zY5Mvjz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وفي محيط المسجد الأقصى، اعتدى جنود الاحتلال على مسن فلسطيني وأخرجوه بالقوة من محيط المسجد، كما اعتدت قوات الاحتلال على الفتيات بمحيط المسجد.

شاهد| تغطية صحفية: "مشاهد قاسية.. قمعٌ واعتداءات واعتقالات إسرائيلية بحق مرابطي الأقصى". pic.twitter.com/Bdn3BwaeJU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2022

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على فلسطينيات واعتقلتهن بعد مشاركتهن في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية بشارع صلاح الدين في القدس المحتلة.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على فلسطينيات وتعتقلهن لمشاركتهن في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بـ #القدس المحتلة pic.twitter.com/vMx1YmyJxb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2022

واعتدى جنود الاحتلال كذلك على فتاتيْن فلسطينيتيْن في القدس المحتلة.

وانطلقت مسيرة الأعلام مرورًا بباب العامود والبلدة القديمة، وتنتهي عند حائط البراق -يسميه اليهود حائط المبكى- الملاصق للمسجد الأقصى.

#فيديو| طواقم الإسعاف تنقل المقدسية حياة الزغل بعد اعتداء جنود الاحتلال عليها لرفعها العلم الفلسطيني pic.twitter.com/YVBE45E9I6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022

واعتدت قوات الاحتلال على شاب في محيط باب العامود بالقدس، وحاولت إبعاد الموجودين في المكان وترهيبهم باستخدام الكلاب البوليسية.

تغطية صحفية: " قوات الاحتلال تعتدي على شاب في محيط باب العامود بالقدس وتحاول إبعاد المتواجدين في المكان بواسطة الكلاب البوليسية" pic.twitter.com/Imko7xDXiZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

دعوة لتجنب العنف

من جانبها، دعت الأمم المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب العنف، وفق بيان صادر عن تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الأممي “إنني قلق للغاية بشأن دوامة العنف المتصاعدة التي أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف “أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع عنيف آخر لن يؤدي إلا إلى إزهاق المزيد من الأرواح”، مؤكدًا أن رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد.