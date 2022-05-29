قيادي في النهضة: مستعدون لعرض أي اتهامات بحق الغنوشي وقيادات الحركة أمام القضاء (فيديو)

قال بلقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية إن الحركة لم تتلقى رسميا أي إعلان بالمنع من السفر لرئيسها راشد الغنوشي أو أي من قياداتها.

وأضاف حسن خلال مشاركته، السبت، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر “نجدد الدعوة لعرض أي اتهامات بحق الغنوشي أو قيادات الحركة أمام القضاء الذي نثق في نزاهته”.

وأمس الجمعة، تداولت وسائل إعلام محلية، خبر إقرار محكمة تونسية منع السفر عن الغنوشي وآخرين، في قضية ما يعرف بوجود “جهاز سري ضالع في اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب أقصى اليسار)”.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية قولها “أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بتحجير (منع) السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري”.

وأضافت أنه “يتهم في القضية 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي”.

وتابع حسن “الغنوشي لا ينوي السفر للخارج، رغم تلقيه دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من فعالية دولية مثل منتدى دافوس، بصفته رئيسًا للبرلمان التونسي”.

قيادي بحركة #النهضة التونسية: لم نتلق رسميا أي إعلان بالمنع من السفر للغنوشي أو أي من قيادات الحركة#المسائية #تونس pic.twitter.com/5vOiznKi2h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 28, 2022

وأضاف “ما يحصل هو عملية ممنهجة من قبل سلطة الانقلاب لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها بالانقلاب على الدستور”.

وأشار حسن إلى أن “سلطة الانقلاب فشلت في معالجة الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي، وعليه فهي تحاول التغطية على عجزها بإثارة مثل هذه القضايا”.

وشدد على ثقة حركة النهضة في القضاء التونسي محذرا من الضغوط المتواصلة عليه من طرف الرئيس قيس سعيد.

يذكر أن السلطات القضائية فتحت التحقيق في هذه القضية، في يناير/كانون الثاني الفائت، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.

وفي عام 2013، أكدت وزارة الداخلية أن قيادات في “تنظيمات مسلحة” هي من نفّذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت إثرها النهضة من الحكم.





ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وينتقد الغنوشي قرارات الرئيس، ويعدّ ما قام به سعيّد “انقلابًا على الدستور والثورة”.