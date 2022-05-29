مستوطنون رددوا هتافات مسيئة للنبي محمد.. تطورات مسيرة الأعلام في القدس لحظة بلحظة (فيديو)

شارك قرابة 25 ألف مستوطن إسرائيلي، الأحد، في مسيرة الأعلام، وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسط أجواء متوترة وتشديدات أمنية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “مسيرة الأعلام” التهويدية الاستفزازية اقتحمت، مساء الأحد، البلدة القديمة في القدس المحتلة من باب العامود، بمشاركة آلاف المستوطنين الذين دنسوا المكان.

وردد المستوطنون خلال المسيرة هتافات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما رددوا هتافات عنصرية، وأخرى تنادي بالموت للعرب.

كما اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير منطقة باب العامود.

وفي وقت سابق الأحد، أُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وحالات الاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة بالضفة الغربية.

ورصد شهود عيان اندلاع مواجهات في 7 مواقع بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 11 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بحالات الاختناق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي إن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات، خلال المواجهات مع جيش الاحتلال في محافظات عدة، بالضفة.

ومسيرة “الأعلام” السنوية تُنظم احتفالًا باحتلال الشق الشرقي من القدس، وتمر من باب العامود والبلدة القديمة، وتنتهي بحائط البراق، الذي يسميه اليهود “حائط المبكى”، والملاصق للمسجد الأقصى.

وفيما يلي تطورات مسيرة الأعلام في القدس المحتلة

منذ 23 دقيقة الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 137 إصابة في الضفة الغربية بينها 11 إصابة بالرصاص الحي.

منذ 23 دقيقة الطواقم الصحفية في منطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة تعرضت لاعتداءات المستوطنين.

منذ 23 دقيقة مسيرات واعتصامات في الضفة وغزة منددة بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباحات المسجد الأقصى.

منذ 24 دقيقة مسيرة جماهيرية في مخيم جباليا بغزة رفضا لمسيرة الأعلام والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباحات الأقصى.

منذ 24 دقيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي: القدس عاصمتنا الأبدية وأهنئ كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية.

منذ 24 دقيقة قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مسيرة الأعلام الفلسطينية واعتقلت عددًا من الشبان الفلسطينيين.

منذ 24 دقيقة قوات الاحتلال تعتدي على شبان فلسطينيين في شارع السلطان سليمان قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة.

منذ 25 دقيقة قوات الاحتلال تعتدي على مجموعة نساء وتعتقل إحداهن في حي صلاح الدين بالقدس.

منذ ساعة مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

منذ ساعة الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال الإسرائيلي.

منذ ساعة الخارجية القطرية: ندين أداء صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

منذ ساعة الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك.

بيان : قطر تدين بأشدّ العبارات اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pa4P97wTSH — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 29, 2022

منذ ساعة الهلال الأحمر بالقدس: طواقمنا تعاملت مع عشرات الإصابات في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال فقدت السيطرة على الوضع بسبب الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة للمستوطنين.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على فلسطينيات وتعتقلهن لمشاركتهن في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بـ #القدس المحتلة pic.twitter.com/vMx1YmyJxb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2022

منذ ساعة انتشار كبير لشرطة الاحتلال وقوات الخيالة في محيط باب الساهرة بالقدس المحتلة.

منذ ساعة قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بينهم أطفال عقب مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية.

قوات الاحتلال تعتدي على أطفال فلسطينيين وتعتقلهم بعد ردهم على استفزازات واعتداءات المستوطنين عند #باب_السلسلة#القدس #فلسطين pic.twitter.com/XDRdNIE7Jo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2022

منذ ساعة قوات الاحتلال تعتدي على شبان فلسطينيين في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

منذ ساعة مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس ورام الله والخليل.