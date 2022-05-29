حلّق فوق رؤوس المستوطنين.. العلم الفلسطيني يتحدى مسيرة الأعلام الإسرائيلية ويواجه الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

تحدى الفلسطينيون مسيرة الأعلام التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في القدس المحتلة برفع الأعلام الفلسطينية بطرق عدة.

ففي شارع صلاح الدين وسط القدس، قمعت شرطة الاحتلال مسيرة أعلام فلسطينية وأطلقت على المشاركين بالمسيرة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت في محاولة لتفريقهم.

مسيرة أعلام فلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس تزامناً مع بدء مسيرة الأعلام الاستيطانية pic.twitter.com/GSsv4NEG3V — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات، كما عاودوا تنظيم مسيرة أعلام فلسطينية أخرى بعد قمع المسيرة الأولى.

تغطية صحفية: "فلسطينيون يرفعون أعلام #فلسطين رغم قمعهم من قوات الاحتلال في #القدس المحتلة". pic.twitter.com/HphwXknWNZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2022

وتحدى فلسطينيون المستوطنين برفع الأعلام الفلسطينية بجوار مسيرة الأعلام، ما تسبب في الاعتداء عليهم واعتقالهم.

ففي باب العامود، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على مسن فلسطيني لرفعه العلم الفلسطيني.

شاهد| لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مسن فلسطيني بسبب رفعه العلم في منطقة باب العامود بالقدس". pic.twitter.com/JA7zY5Mvjz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني رفع العلم الفلسطيني.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تعتدي على شاب فلسطيني رفع العلم الفلسطيني في باب العامود بالقدس المحتلة".#القدس pic.twitter.com/DeWLIDk9E3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2022

وفي جبل الزيتون، رفع شبان العلم الفلسطيني بوجه قوات الاحتلال ردًا على مسيرة الأعلام الاستيطانية.

تغطية صحفية: "ردًا على مسيرة الأعلام الاستيطانية.. شبان من جبل الزيتون يرفعون العلم الفلسطيني بوجه قوات الاحتلال" pic.twitter.com/kGrbDVsZnQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

كما أظهر مقطع فيديو طائرة مسيّرة صغيرة تحمل العلم الفلسطيني، وتحلّق به فوق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بمنطقة باب العامود في القدس.

وخرج أهالي بلدة الطور بالقدس في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية نصرة للقدس، ورفضًا لمسيرة المستوطنين.

تغطية صحفية: "أهالي بلدة الطور يخرجون في مسيرة نصرة للقدس ورفضًا لمسيرة الأعلام الاستيطانية" pic.twitter.com/DlnZrr9K6j — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوى الوطنية والإسلامية في جنين نظمت، مساء الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية دعمًا وإسنادًا لأهالي القدس المحتلة.

وجابت المسيرات شوارع وأحياء: يعبد، وعرابة، وقباطية، وسيلة الظهر، ومدينة جنين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة باقتحام المستوطنين لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، كما رددوا عبارات داعمة ومساندة لأهالي القدس، ومنددة بالصمت العالمي تجاه ما يحدث فيها، ودعوا إلى رص الصفوف والوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وفي الضفة الغربية، خرجت مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله ورفعت الأعلام الفلسطينية نصرة للقدس والمسجد الأقصى، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس.

تغطية صحفية: "نصرة للأقصى.. مسيرة تجوب شوارع مدينة رام الله برفقة الأعلام الفلسطينية قبل قليل تزامنًا مع مسيرة ما تسمى بـ"الأعلام" والتي يقيمها مستوطنو الاحتلال في مدينة القدس". pic.twitter.com/L5KS2VPaxM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

كما شهد مخيم جباليا في غزة مسيرة جماهيرية رفضًا لمسيرة الأعلام والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباحات الأقصى.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب على بعضها “الأقصى خط أحمر”، و”لبيك يا أقصى”.

وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل، ومُنددة بمسيرة الأعلام.

وقال محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس “إن “القدس لها رجالها الذين يدافعون عنها، ومن خلفهم مقاومة تحفظها”.

وأضاف أبو عسكر في كلمة له على هامش مسيرة انطلقت ببلدة جباليا شمالي القطاع “إذا كانوا (الإسرائيليون) يبحثون عما يسمّونه لمّ الشمل، وتوحيد القدس، فنقول لهم: إن القدس كلها أرض فلسطينية إسلامية موحّدة، لا فرق بين شرقيّها ولا غربيّها”.

#صور| مراسل شهاب: "مسيرة في غزة نصرة للقدس والأقصى". pic.twitter.com/xuUyewKGPD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022

وتابع “لا مجال لالتقائنا مع الصهاينة على هذه الأرض، فالقدس لنا ولن يرفع فوقها إلا علم فلسطين”.

من جانبه، قال علاء الدين البطة رئيس بلدية مدينة خان يونس جنوبي القطاع “القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولا يمكن لنا أن نتنازل عنها مهما تعاظمت التضحيات”.

وأدان البطة في كلمة له على هامش مسيرة انطلقت في مدينة خانيونس “الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس، والإجراءات الرامية إلى تهويدها وطمس المعالم الإسلامية فيها”.

وتشهد الضفة الغربية والقدس حالة توتر شديد، واحتجاجات على تنظيم مستوطنين مسيرة الأعلام في القدس.