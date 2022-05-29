سياسة|القدس

حلّق فوق رؤوس المستوطنين.. العلم الفلسطيني يتحدى مسيرة الأعلام الإسرائيلية ويواجه الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

طائرة درون تحمل علم فلسطين فوق مسيرة الأعلام الإسرائيلية (غيتي)
29/5/2022-|آخر تحديث: 29/5/202211:36 PM (مكة المكرمة)

تحدى الفلسطينيون مسيرة الأعلام التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في القدس المحتلة برفع الأعلام الفلسطينية بطرق عدة.

ففي شارع صلاح الدين وسط القدس، قمعت شرطة الاحتلال مسيرة أعلام فلسطينية وأطلقت على المشاركين بالمسيرة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت في محاولة لتفريقهم.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات، كما عاودوا تنظيم مسيرة أعلام فلسطينية أخرى بعد قمع المسيرة الأولى.

وتحدى فلسطينيون المستوطنين برفع الأعلام الفلسطينية بجوار مسيرة الأعلام، ما تسبب في الاعتداء عليهم واعتقالهم.

ففي باب العامود، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على مسن فلسطيني لرفعه العلم الفلسطيني.

كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني رفع العلم الفلسطيني.

وفي جبل الزيتون، رفع شبان العلم الفلسطيني بوجه قوات الاحتلال ردًا على مسيرة الأعلام الاستيطانية.

كما أظهر مقطع فيديو طائرة مسيّرة صغيرة تحمل العلم الفلسطيني، وتحلّق به فوق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بمنطقة باب العامود في القدس.

وخرج أهالي بلدة الطور بالقدس في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية نصرة للقدس، ورفضًا لمسيرة المستوطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوى الوطنية والإسلامية في جنين نظمت، مساء الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية دعمًا وإسنادًا لأهالي القدس المحتلة.

وجابت المسيرات شوارع وأحياء: يعبد، وعرابة، وقباطية، وسيلة الظهر، ومدينة جنين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة باقتحام المستوطنين لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، كما رددوا عبارات داعمة ومساندة لأهالي القدس، ومنددة بالصمت العالمي تجاه ما يحدث فيها، ودعوا إلى رص الصفوف والوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وفي الضفة الغربية، خرجت مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله ورفعت الأعلام الفلسطينية نصرة للقدس والمسجد الأقصى، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس.

كما شهد مخيم جباليا في غزة مسيرة جماهيرية رفضًا لمسيرة الأعلام والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباحات الأقصى.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب على بعضها “الأقصى خط أحمر”، و”لبيك يا أقصى”.

وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل، ومُنددة بمسيرة الأعلام.

وقال محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس “إن “القدس لها رجالها الذين يدافعون عنها، ومن خلفهم مقاومة تحفظها”.

وأضاف أبو عسكر في كلمة له على هامش مسيرة انطلقت ببلدة جباليا شمالي القطاع “إذا كانوا (الإسرائيليون) يبحثون عما يسمّونه لمّ الشمل، وتوحيد القدس، فنقول لهم: إن القدس كلها أرض فلسطينية إسلامية موحّدة، لا فرق بين شرقيّها ولا غربيّها”.

وتابع “لا مجال لالتقائنا مع الصهاينة على هذه الأرض، فالقدس لنا ولن يرفع فوقها إلا علم فلسطين”.

من جانبه، قال علاء الدين البطة رئيس بلدية مدينة خان يونس جنوبي القطاع “القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولا يمكن لنا أن نتنازل عنها مهما تعاظمت التضحيات”.

وأدان البطة في كلمة له على هامش مسيرة انطلقت في مدينة خانيونس “الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس، والإجراءات الرامية إلى تهويدها وطمس المعالم الإسلامية فيها”.

وتشهد الضفة الغربية والقدس حالة توتر شديد، واحتجاجات على تنظيم مستوطنين مسيرة الأعلام في القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر