مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس (فيديو)

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الأحد، على فلسطينيين ومنازلهم في مخيم الصمود بحيّ الشيخ جراح وسط القدس الشرقية المحتلة.

وألقى المستوطنون الحجارة على المنازل إضافة لتحطيم سيارات المواطنين المركونة أمام منازلهم.

تغطية صحفية : "المستوطنون يرشقون الأهالي في مخيم الصمود بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بالحجـ.ـارة" pic.twitter.com/rZoxdWwZCX — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

كما أظهرت مقاطع مصورة استخدام قوات الاحتلال للمياه العادمة لقمع الشبان.

#عاجل قوات الاحتلال تقمع الشبان في حي الشيخ جراح بالاستعانة بالمياه العادمة pic.twitter.com/MOkxzMslfI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وبحسب شهود عيان، تصدى سكان المخيم لاعتداءات المستوطنين.

ولم يتسن معرفة فيما إذا وقعت إصابات في صفوف الفلسطينيين أم لا.

يأتي ذلك تزامنًا مع مسيرة الأعلام التي نُظمت مساء الأحد بالقدس احتفالًا باحتلال الشق الشرقي من المدينة.

ومرت المسيرة بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين بباب العامود والبلدة القديمة، ومن المقرر أن تنتهي عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من القدس والضفة الغربية، احتجاجًا على تنظيم المسيرة.