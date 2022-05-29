سياسة|القدس

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس (فيديو)

29/5/2022-|آخر تحديث: 29/5/202208:33 PM (مكة المكرمة)

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الأحد، على فلسطينيين ومنازلهم في مخيم الصمود بحيّ الشيخ جراح وسط القدس الشرقية المحتلة.

وألقى المستوطنون الحجارة على المنازل إضافة لتحطيم سيارات المواطنين المركونة أمام منازلهم.

كما أظهرت مقاطع مصورة استخدام قوات الاحتلال للمياه العادمة لقمع الشبان.

وبحسب شهود عيان، تصدى سكان المخيم لاعتداءات المستوطنين.

ولم يتسن معرفة فيما إذا وقعت إصابات في صفوف الفلسطينيين أم لا.

يأتي ذلك تزامنًا مع مسيرة الأعلام التي نُظمت مساء الأحد بالقدس احتفالًا باحتلال الشق الشرقي من المدينة.

ومرت المسيرة بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين بباب العامود والبلدة القديمة، ومن المقرر أن تنتهي عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من القدس والضفة الغربية، احتجاجًا على تنظيم المسيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات