مجلس مسلمي كندا ينتقد حكما لصالح قاتل 6 مسلمين في مسجد

انتقد المجلس الوطني لمسلمي كندا حكما صادرا عن المحكمة العليا، الجمعة، لصالح مرتكب “الهجوم الإرهابي” على مسجد في مدينة كيبيك عام 2017، وأسفر عن مقتل 6 مسلمين وإصابة 19.

وأصدرت المحكمة العليا في كندا حكما يسمح لمرتكب الجريمة ألكسندر بيسونيت بالتقدم بطلب للإفراج المشروط بعد 25 عامًا من إدانته.

وقال المجلس في بيان إن المسلمين في كندا لا يزالون يعانون من تلك الجريمة.

وأضاف أنه سيكون على أهالي وعائلات الضحايا تذكر هذه الجريمة بعد 20 عاما من الآن، عندما يحين موعد تقديم عفو عن مرتكب الجريمة.

Our thoughts are with the families of the victims of January 29th, 2017 today, as old wounds are reopened by the Supreme Court of Canada's recent decision.

We will always stand with them. pic.twitter.com/H1WtwYedPK

— NCCM (@nccm) May 27, 2022