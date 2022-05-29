مجلس مسلمي كندا ينتقد حكما لصالح قاتل 6 مسلمين في مسجد

انتقد المجلس الوطني لمسلمي كندا حكما صادرا عن المحكمة العليا، الجمعة، لصالح مرتكب “الهجوم الإرهابي” على مسجد في مدينة كيبيك عام 2017، وأسفر عن مقتل 6 مسلمين وإصابة 19.

وأصدرت المحكمة العليا في كندا حكما يسمح لمرتكب الجريمة ألكسندر بيسونيت بالتقدم بطلب للإفراج المشروط بعد 25 عامًا من إدانته.

وقال المجلس في بيان إن المسلمين في كندا لا يزالون يعانون من تلك الجريمة.

وأضاف أنه سيكون على أهالي وعائلات الضحايا تذكر هذه الجريمة بعد 20 عاما من الآن، عندما يحين موعد تقديم عفو عن مرتكب الجريمة.

Our thoughts are with the families of the victims of January 29th, 2017 today, as old wounds are reopened by the Supreme Court of Canada's recent decision. We will always stand with them. pic.twitter.com/H1WtwYedPK — NCCM (@nccm) May 27, 2022

وفي 2019، صدر حكم على ألكسندر بيسونيت بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عامًا، وقالت المحكمة إن “فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل” قد يؤدي إلى “إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي”.

وقضت المحكمة العليا بعدم دستورية أحد أحكام القانون الجنائي لعام 2011 التي تسمح للقاضي بالعقاب بالسجن المؤبد وفترات عدم الأهلية للإفراج المشروط مدتها 25 عامًا على التوالي عن كل جريمة قتل في حالة ارتكاب عدة جرائم قتل.

وقالت المحكمة العليا إن هذا ينتهك ميثاق الحقوق والحريات الذي يدعو للمعاملة العادلة وغير القاسية بحق الجناة، موضحة أن ذلك يمكن أن يحرمهم من إمكانية الإفراج المشروط عنهم قبل الوفاة وهو ما لا يتوافق مع كرامة الإنسان.

Are you surprised? Same liberal appointed Supreme Court that says its okay to murder someone if you're drunk or stoned! Supreme Court rules Quebec City mosque killer to be eligible for parole in 25 years https://t.co/0rdcneWTPz — Susanna Michelini (@waterloosuze) May 28, 2022

وشهدت السنوات الأخيرة تناميا لجرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا، خاصة منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وبلغت ذروة الكراهية في الهجوم على مسجد “كيبيك” عام 2017، حين قتل مسلح 6 مسلمين وجرح 19 آخرين أثناء صلاة العشاء.

كما وقعت حادثة دهس في يونيو/حزيران 2021، ضد عائلة مسلمة من أصول باكستانية في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، أسفرت عن مقتل 4 من أفرادها، عندما دهسهم سائق شاحنة يدعى ناثانيال فيلتمان (20 عاما) عمدا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصيب 6 مصلين في إطلاق نار من سيارة مارة خارج مسجد في مدينة تورنتو.