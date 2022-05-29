حريق هائل يلتهم 8 حافلات شمالي إسرائيل (فيديو)

احترقت ثماني حافلات إسرائيلية تابعة لشركة “كريات شمونة للمسافرين” بالكامل بعد اندلاع نيران ضخمة فيها فجر اليوم الأحد في ساحة انتظار بالمنطقة الصناعية شمالي إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن رجال الإطفاء من محطة (الجليل – الجولان) عمدوا إلى إطفاء الحافلات وحماية أخرى إضافية كانت متوقفة في المجمع، ولم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

8 אוטובוסים נשרפו הלילה באזור התעשייה הצפוני בקריית שמונה. אנשי הכבאות וההצלה השתלטו על האש בהצלחה@rubih67 צילום: דוברות כבאות והצלה pic.twitter.com/SuEC1dFsRh — כאן חדשות (@kann_news) May 29, 2022

ووصلت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت حوادث إحراق حافلات في مدن الجليل، ولم تقم الشرطة الإسرائيلية بعد باعتقال المشتبه بهم.

وقال أحد موظفي شركة النقل إن “الحريق يبدو وكأنه اشتعال وليس عطلًا كهربائيًا أو تقنيًا”، حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية.