سياسة|إسرائيل

حريق هائل يلتهم 8 حافلات شمالي إسرائيل (فيديو)

29/5/2022-|آخر تحديث: 29/5/202212:28 PM (مكة المكرمة)

احترقت ثماني حافلات إسرائيلية تابعة لشركة “كريات شمونة للمسافرين” بالكامل بعد اندلاع نيران ضخمة فيها فجر اليوم الأحد في ساحة انتظار بالمنطقة الصناعية شمالي إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن رجال الإطفاء من محطة (الجليل – الجولان) عمدوا إلى إطفاء الحافلات وحماية أخرى إضافية كانت متوقفة في المجمع، ولم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

ووصلت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت حوادث إحراق حافلات في مدن الجليل، ولم تقم الشرطة الإسرائيلية بعد باعتقال المشتبه بهم.

وقال أحد موظفي شركة النقل إن “الحريق يبدو وكأنه اشتعال وليس عطلًا كهربائيًا أو تقنيًا”، حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية