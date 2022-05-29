إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة (فيديو)

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وحالات الاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في 7 مواقع بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي وحالات الاختناق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات خلال المواجهات.

وأوضحت، أن المواجهات في بلدة دير شرف غربي نابلس أسفرت عن إصابة واحدة بالرصاص الحي لشاب في القدم نُقل لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، و23 إصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن مواجهات اندلعت عند مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس أسفرت عن إصابتين بالرصاص المطاطي و9 إصابات بالاختناق.

وكالة شهاب: "فيديو للمواجهات التي اندلعت مع الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس نصرة للقدس والأقصى". pic.twitter.com/7tGUOtMEkB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022

كما اندلعت مواجهات مماثلة عند حاجز حوارة جنوبي نابلس أُصيب خلالها شابان بالرصاص المطاطي وإصابة واحدة بالحروق و14 إصابة اختناق، بحسب بيان الهلال الأحمر.

وفي وسط الضفة، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي و4 إصابات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت عند حاجز بيت إيل شمالي مدينتي رام الله والبيرة.

وفي جنوب الضفة، قالت مصادر طبية إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في مخيم العروب شمالي الخليل بينها إصابة في الصدر، وصفت بالخطيرة.

واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل بلدة حلحول في الخليل، وأخرى في بلدة تقّوع قرب بيت لحم جنوب.

وقالت مصادر طبية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال تلك المواجهات.

وتأتي هذه المواجهات تلبية لدعوات من فصائل فلسطينية احتجاجًا على تنظيم مستوطنين مسيرة الأعلام في القدس.