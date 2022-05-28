يفوق سرعة الصوت.. روسيا تُجري تجربة جديدة ناجحة لصاروخ كروز (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز (تسيركون) لمسافة بلغت نحو 1000 كيلومتر.

وأضافت أن الصاروخ أُطلِق من بحر بارنتس وأصاب هدفًا في البحر الأبيض. وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة إطلاق الصاروخ من سفينة وارتفاعه إلى السماء بزاوية حادة.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين صواريخ تسيركون بأنها جزء من جيل جديد لأنظمة الأسلحة التي لا مثيل لها.

ويمكن للأسلحة الأسرع من الصوت أن تتحرك بسرعة تصل إلى 9 أمثال سرعة الصوت، وسبق أن أجرت روسيا تجارب لإطلاق صواريخ تسيركون من السفن الحربية والغواصات في العام الماضي.

وبعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، أعلنت موسكو في مارس/آذار أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية من طراز (كينجال) ضد أهداف في هذا البلد، ويُعتقد أن ذلك كان أول استخدام لهذا الصاروخ في عمليات قتالية إذ لم تعلن موسكو من قبل إطلاقه إلا في إطار تجارب.

وتنتمي صواريخ (كينجال وزيركون) إلى مجموعة من الأسلحة الجديدة التي طورتها روسيا، ويصفها بوتين بأنها “لا تُقهر”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أجرى الجيش الروسي تجربة إطلاق صاروخ جديد عابر للقارات بقدرة نووية من طراز (سارمات)، يمكنه حمل 10 رؤوس حربية أو أكثر وضرب الولايات المتحدة.