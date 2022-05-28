ممثل لـ”مراسلون بلا حدود”: علاقة إسرائيل بالغرب سبب عدم تعاونه في قضية شيرين (فيديو)

طالب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا خالد درارني بتشكيل لجنة دولية خاصة بفتح تحقيق مستقل بشأن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة دون الارتهان للجنة ثنائية أو ثلاثية.

وقال درارني في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن من مهام هذه اللجنة الدولية الكشف عن الجناة الذين اغتالوا الزميلة شيرين أبو عاقلة ومحاسبتهم، وكشف كل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف درارني، أن المنظمات الأوربية لحماية الصحفيين تركز على صحفيي أوربا فقط، وأن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لا يذهبان غالبًا في الاتجاهات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين، موضحًا أن منظمة “مراسلون بلا حدود” دافعت ولا تزال تدافع عن صحفيي العالم جميعهم بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية وخياراتهم السياسية.

وقال ممثل المنظمة في شمال أفريقيا “الحكومات الغربية لا تريد التعاون معنا في بعض الملفات مثل ملف شيرين أبو عاقلة ونحن نتفهم ذلك”، مشيرًا إلى أن هناك علاقات خاصة للغرب ممثلًا في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل.

ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا: مطلبنا هو تشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية اغتيال #شرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/WMpVdberQM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2022

وأكد أن منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت واضحة منذ اللحظة الأولى لحادثة اغتيال الزميلة شيرين، و”طالبنا بتشكل لجنة دولية تلافيًا لتعويم القضية وإلباسها لبوسًا مخالفًا للحقيقة”.

وكشف مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري أن شبكة الجزيرة عازمة على تحقيق العدالة للزميلة شيرين أبو عاقلة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي بشأن الشكوى المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد وليد العمري أن المعطيات كلها تشير إلى أن شيرين قتلت ببندقية قناص إسرائيلي أطلق النار عليها بشكل متعمد.

وشدد درارني على أن الشكوى التي قدمتها شبكة الجزيرة تتفق مع ما ذهبت إليه منظمة “مراسلون بلا حدود” منذ الوهلة الأولى لاغتيال شيرين، وأن المطلوب هو تحقيق دولي مستقل بهدف الوصول للحقيقة، وتلافي تكرار عمليات استهداف الصحفيين في فلسطين وباقي دول العالم.

واستشهدت الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) في 11 مايو/أيار الجاري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر تسجيل فيديو للواقعة أن الزميلة شيرين كانت ترتدي خوذة وسترة واقية كتب عليها بوضوح كلمة “صحافة” باللغة الإنجليزية.

وقالت شبكة الجزيرة، الخميس، إنها قررت إحالة ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.