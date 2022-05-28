مستوطنون ينظمون مسيرة بالأعلام الإسرائيلية في باب العامود بالقدس المحتلة (فيديو)

دخل عشرات المستوطنين، مساء السبت، البلدة القديمة بالقدس المحتلة من باب العامود، قبل يوم من “مسيرة الأعلام” التي يعتزم المستوطنون القيام بها، غدًا الأحد.

وتجمّع العشرات من المستوطنين في الساحة أمام باب العامود وهم يرفعون أعلام إسرائيل، وقاموا بالرقص والغناء قبل أن يدخلوا البلدة القديمة عبر الباب.

وينظم المستوطنون “مسيرة الأعلام” بالقدس المحتلة سنويًّا في يوم 29 مايو/أيار، وهو ذكرى ضم إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب يونيو/حزيران 1967. ويُطلق عليها هذا الاسم نظرًا لرفع المشاركين أعلام إسرائيل خلالها بكثافة.

ووافق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على توصية الشرطة بأن يمر المشاركون في المسيرة عبر باب العامود إلى داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة ثم إلى حائط البراق.

وشارك الآلاف من المستوطنين في مسيرة عام 2021 واقتحموا منطقة باب العامود، مرددين هتاف “الموت للعرب”، قبل أن يتوجهوا نحو حائط البراق.

وفي وقت سابق السبت، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفع العلم الفلسطيني في كل مكان ردًّا على “مسيرة الأعلام”.

وطلب مغردون وناشطون رفع العلم الفلسطيني في الشوارع والميادين وفوق المنازل بمختلف مدن فلسطين، وخاصة في القدس المحتلة وضواحيها.

وتلبيةً لهذه الدعوات قام شبان، اليوم السبت، برفع العلم الفلسطيني على مداخل وشوارع بلدات عدة في فلسطين.

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك، غدًا الأحد، ورفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان رفضًا لمسيرة الأعلام.

وطالبت الحركة في بيان “بالاحتشاد في عموم فلسطين وخارجها، ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان، تأكيدًا على عروبة الأرض”.