متطرف دنماركي يعاود إحراق نسخة من القرآن في حماية الشرطة السويدية (فيديو)

أحرق السياسي السويدي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن مجددًا في حديقة عامة بمدينة لاندسكرونا جنوبي السويد، في حماية الشرطة.

ونشر حزب “سترامكرونا” (الخط المتشدد) الدنماركي -الذي يرأسه بالودان- بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس الجمعة، ليوثّق فيها فعلته الاستفزازية للمسلمين.

ومارس بالودان أعماله الاستفزازية طوال شهر رمضان الماضي قرب أحياء المسلمين ومساجدهم في السويد، وسط حماية من الشرطة.

وشهدت مدينة أوبسالا السويدية أحداث شغب بعد أن أقدم بالودان على حرق المصحف، وسط حماية أمنية مشددة، أمام جامع أوبسالا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أقدم بالودان على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد.

وأسفرت صدامات بين محتجين وأفراد الشرطة إثر إحراق المصحف الشريف عن إصابة 26 شرطيًّا و14 متظاهرًا وتدمير 20 سيارة شرطة.

وبالودان الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، يقوم بأعمال استفزازية عبر حرق نسخ من القرآن الكريم في مختلف مدن الدنمارك منذ عام 2017.