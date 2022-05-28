“طمنونا عليهم”.. حملة لإنقاذ معتقلي سجن العقرب في مصر (فيديو)

دعت منظمات حقوقية مصرية للتدوين عبر وسمي (#طمنونا_عليهم) و(#أنقذوا_معتقلي_العقرب) جاء ذلك بعد تداول أنباء تفيد بتعرض عدد من المعتقلين السياسيين لانتهاكات داخل سجن العقرب شديد الحراسة.

ورصدت منظمة نحن نسجل أنباء عن تعرض السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب 1 إلى أعمال تعذيب شملت الضرب والصعق بالكهرباء.

وأوضحت المنظمة أن فريقها لم يستطع التحقق من هذه الانتهاكات بشكل مستقل، وهو ما دفعها لطلب تمكين أهالي السجناء من حقهم في الزيارة المكفول قانونا للاطمئنان على ذويهم.

من جانبها طالبت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب النائب العام المصري حماده الصاوي بالتحقيق في مزاعم تعذيب سجناء الرأى بسجن العقرب، كما طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجن، والتحقق من سلامة كافة المعتقلين.

وتفاعل المدونون مع الوسم وكتبت ابنة النائب البرلماني المحامي المعتقل بسجن العقرب صبحي صالح قائلة ” بقالنا اكتر من 5 سنين مش بنزور بابا ولا بنشوفه ولا نعرف عنه أي حاجه أحداث بتحصل وأحفاد بتتولد وأحفاد بتدخل جامعة وهو مايعرفش، بأي حق وفي أي قانون إن سجين مهما كانت تهمته يتمنع من الزيارة 5 سنين حقنا نطمن عليه ويطمن علينا”.

بقالنا اكتر من خمس سنين مش بنزور بابا و لا بنشوفه و لا نعرف عنه اي حاجه احداث بتحصل و احفاد بتتولد و احفاد بتدخل جامعه و هو مايعرفش ، بأي حق و في أي قانون ان سجين مهما كانت تهمته يتمنع من الزياره 5 سنين حقنا نطمن عليه و يطمن علينا#طمنونا_عليهم#انقذوا_معتقلي_سجن_العقرب — Doaa Sobhi Saleh (@DoaaSobhi83) May 26, 2022

وكتبت سارة صقر “آخر سنة كنا بنزور بابا فيها في سجن العقرب كانت الزيارة عبارة عن دقيقتين وبيننا حاجز زجاجي .. الدقيقتين دول بقوا حلم دلوقتي! أنا معرفش حرفيًا حاجة عن بابا ولا عن صحته والأخبار المنتشرة مرعبة.. ليه وأنهي عقل ولا قانون يقولوا إن الزيارة تتمنع لسنين!”

آخر سنة كنا بنزور بابا فيها في #سجن_العقرب كانت الزيارة عبارة عن دقيقتين وبيننا حاجز زجاجي .. الدقيقتين دول بقوا حلم دلوقتي ! انا معرفش حرفيًا حاجه عن بابا ولا عن صحته والأخبار المنتشرة مرعبه .. ليه وأنهي عقل ولا قانون يقولوا ان الزيارة تتمنع لسنين! #طمنونا_عليهم #LetUsSeeThem — سَارَة صَقْر (@SaraKhaledSaqr) May 26, 2022

وكتب الحقوقي بهي الدين حسن “حوار وطني موازي في سجن العقرب”.

"حوار وطني" موازي في سجن العقرب … https://t.co/bYXmNs2TDX — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 27, 2022

وكتب حليم حنيش “للأسف فيه أخبار مؤكدة وصلت عن وجود حملات تعذيب جماعية لشباب داخل سجن العقرب، أشكال التعذيب التي وصلتنا تعليق وضرب وكهربا ودا زي اللي بيحصل في أمن الدولة بالضبط!! سجن العقرب مقطوع عنه الزيارة من 6 سنين، الأهالي متعرفش حاجة عن ذويها .. من حق الأهالي تطمن على عيالها”.

للأسف فيه أخبار مؤكدة وصلت عن وجود حملات تعذيب جماعية لشباب جوا #سجن_العقرب، أشكال التعذيب اللي وصلتنا تعليق وضرب وكهربا ودا زي اللي بيحصل في أمن الدولة بالظبط!!

سجن العقرب مقطوع عنه الزيارة من 6 سنين، الأهالي متعرفش حاجه عن ذويها .. من حق الأهالي تطمن على عيالها ..1 — HalemHenish (@HenishHalem) May 26, 2022

كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات المصرية، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بالإفراج عن آلاف المعتقلين والناشطين المحتجزين بتهم سياسية، ودعت المنظمة (مقرها لندن) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع.”.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السلطات دائمًا ما تنفي ذلك.

وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.