تويتر يحظر الحساب الرسمي لحماس.. والحركة تعلّق

حظر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الخميس، الحساب الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من دون تقديم أي مبررات.

وقال الموقع الرسمي للحركة إنّ موقع تويتر “يصر على كتم الأصوات الفلسطينية، والانحياز الكامل للرواية الصهيونية”.

ونشرت حماس بيانها أيضًا في سلسلة تغريدات عبر حسابها الجديد على تويتر.

حظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الخميس الحساب الرسمي لحركة حمـ ـاس بدون تقديم أي مبررات. — الموقف الرسمي (@officialpositi4) May 27, 2022

وأشار الموقع إلى أن تويتر “يتشدد” في محاربة المحتوى الفلسطيني، وفي الوقت ذاته “يفسح المجال بلا قيود لرواية الاحتلال الصهيوني وأكاذيبه”، وفق بيان حماس.

وأكد الموقع الرسمي للحركة أن ازدواجية معايير مواقع التواصل الاجتماعي “وانحيازها الفاضح إلى الرواية الصهيونية ومحاربتها المحتوى الفلسطيني، لن يثني شعبنا عن الاستمرار في ممارسة حقه المشروع بمقاومة الاحتلال ولن يسكت صوته، وسيستمر بالتواصل مع جماهير أمتنا وأحرار العالم بكل الطرق والسبل الممكنة”.

وأكد الموقع أن ازدواجية معايير مواقع التواصل الاجتماعي وانحيازها الفاضح إلى الرواية الصهيونية ومحاربتها المحتوى الفلسطيني، لن يثني شعبنا عن الاستمرار في ممارسة حقه المشروع بمقاومة الاحتلال ولن يسكت صوته، وسيستمر بالتواصل مع جماهير أمتنا وأحرار العالم بكل الطرق والسبل الممكنة. — الموقف الرسمي (@officialpositi4) May 27, 2022

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أشخاصًا وكيانات تابعة لحركة حماس على قائمة الإرهاب.

وتصنّف الولايات المتحدة حماس مجموعة “إرهابية” وهو ما ترفضه الحركة التي تشدّد على أنها حركة تحرر وطني، تعمل لأجل فلسطين دون الانخراط في أي أعمال أخرى تضر بالهدف الذي وجدت من أجله.