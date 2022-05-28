دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفع العلم الفلسطيني يوم الأحد في كل الميادين، ردًّا على مسيرة الأعلام التي ينوي مستوطنون القيام بها يوم غد الأحد في مدينة القدس المحتلة.

وطلب مغردون ونشطاء رفع العلم الفلسطيني في كل الشوارع الرئيسية والفرعية والمنازل في مختلف المحافظات الفلسطينية، وخاصة في القدس المحتلة وضواحيها.

وتلبيةً لهذه الدعوات قام شبان اليوم السبت برفع العلم الفلسطيني على مداخل وشوارع عدة بلدات في فلسطين، وما زالت الاستجابة تزداد في فلسطين وخارجها تلبية لدعوة رفع العلم الفلسطيني.

رفع أعلام فلسطين في مدينة قلقيلية.#ارفع_علمك pic.twitter.com/6lahpajPUC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2022

مسيرة الأعلام

وينظم يهود ومستوطنون سنويا مسيرة الأعلام بالقدس في 29 مايو/أيار، لإحياء ما يسمونه يوم “توحيد القدس” وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الجزء الشرقي من المدينة في يونيو/حزيران عام 1967.

واندلعت قبل عام مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بعد توتر أعقب اقتحام يهود من بينهم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى.

وخلال أحد عشر يومًا استشهد 260 فلسطينيًّا -بينهم 66 طفلًا- بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي لقطاع غزة، وقتل 14 إسرائيليًّا.

رفع علم فلسطين

وتفاعل مغردون مع الدعوة إلى رفع العلم الفلسطيني، وقال حساب باسم قاسم “في فلسطين هناك حملة بعنوان ارفع علمك في مقابل مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وعليه كل من يملك علم فلسطيني عليه رفعه تأكيدا على هوية الأرض، وبما أن فلسطين في وجدان هذه الأمة ليرفع كل شخص علمه ورايته إسنادا وتأكيدا على الوقوف مع فلسطين”.

وقال عزت محمد الرشق “لن يرفع في القدس إلا علم فلسطين”، ورفع مغرد علم فلسطين “رفرافا” على صفحته.

وغرد حساب باسم غرب آسيا فقال “ضمن حملة ارفع علمك رُفع علم فلسطين على سارية عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس” وأرفق فيديو يظهر رفع العلم الفلسطيني.

أمّا صفا بركات فقد تفاعلت مع الدعوة بإرفاق صورة قديمة وكتبت “صورة من الذاكرة حفيدتي (سجود) ترفع العلم الفلسطيني يوم عيد الفطر قبل 8 أعوام الذي تزامن مع حرب العصف المأكول التي مني فيها العدو بفضل الله بخسارة فادحة”.

#صورة من الذاكرة حفيدتي "سجود" ترفع العلم الفلسطيني يوم عيد الفطر قبل 8 أعوام الذي تزامن مع حرب العصف الماكول والتي مني فيها العدو بفضل الله بخسارة فادحة.#ارفع_العلم#ارفع_علمك pic.twitter.com/EnFWBstEld — safa barakat (@safabarakat1) May 28, 2022

تحذيرات من المسيرة

وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تداعيات إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساندتها لما يسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في مدينة القدس الشرقية المحتلة يوم غد الأحد.

وقال في بيان اليوم السبت “إن إقدام حكومة الاحتلال على السماح بهذه المسيرة رغم التحذيرات الفلسطينية والقلق الدولي يؤشر على رغبة إسرائيلية في التصعيد بمدينة تعاني أصلا من ويلات الاحتلال”.

وأكد أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المسيرة الاستفزازية مشيرا إلى أن المسيرة استفزازية وعنصرية بكل تفاصيلها ومفاصلها.

رفع الأعلام الفلسطينية في بلدة عنبتا شرق طولكرم.#ارفع_علمك pic.twitter.com/E9nCDnp3Be — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2022

وشرح أن المسيرة تقتحم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتتضمن كعادتها شعارات عنصرية معادية للعرب بشكل عام، إضافة إلى ما يتخللها عادة من اعتداءات على المقدسيين.

وقال “المسيرة هي جزء من منظومة متكاملة من أنشطة التهويد التي تقوم بها الأجهزة الحكومية الإسرائيلية في القدس المحتلة بما فيها الاستيطان وهدم المنازل وتهجير سكانها والاستيلاء على الأراضي والقتل والاعتقال والإبعاد وغيرها من الاعتداءات التي صنفت دوليا على انها جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي”.

ضمن حملة "ارفع علمك".. رفع علم فلسطين على سارية عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.#ارفع_علمك pic.twitter.com/bFwXtHy4Yl — حج ابو علي (@Unlimitedleade) May 28, 2022

وطالب بتدخل فوري وعاجل يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يكون خطوة نحو الخلاص من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ناشد الأمتين العربية والإسلامية رفع الصوت ضد الاحتلال، ومساندة المقدسيين الذين يقفون صامدين في الدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

دعوات لشد الرحال

من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى غدا الأحد ورفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان، رفضًا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان اليوم السبت “ليكن يوم الأحد هبة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا في كل أماكن وجودهم دفاعا عن القدس والأقصى”.

كما طالبت الفلسطينيين بالاحتشاد في عموم فلسطين وخارجها، ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان، تأكيدًا على عروبة الأرض.

وناشدت الحركة الأمتين العربية والإسلامية وقادة الحكومات وشعوبها، اعتبار يوم الأحد بمثابة يوم مُقدّس لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية، معتبرة ذلك مسؤولية تاريخية.