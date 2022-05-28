إيران تكشف عن قاعدة للطائرات المسيّرة تحت الأرض (فيديو)

عرض التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، للمرة الأولى لقطات من قاعدة محصنة تحت الأرض للطائرات المسيّرة تابعة للجيش.

وأظهرت اللقطات التي عرضها التلفزيون أعدادًا من طرازات مختلفة من الطائرات المسيّرة داخل ما بدا أنه أنفاق محصنة.

وذكر التلفزيون أن القاعدة “تضم نحو 100 طائرة مسيّرة قتالية واستطلاعية وهجومية”، مضيفًا أنها تقع على عمق “مئات الأمتار” تحت الأرض في قلب جبال زاغروس غربي البلاد.

وقال مراسل التلفزيون إنه قام برحلة لمدة “نحو 40 دقيقة” في مروحية عسكرية انطلقت من مدينة كرمنشاه، كان خلالها معصوب العينين، وإن المسؤولين لم يسمحوا له بنزع العصابة إلا بعد وصوله إلى القاعدة.

وأظهرت اللقطات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وهما يستعرضان الطائرات داخل الأنفاق.

وذكر موسوي أن بلاده “أصبحت بلا شك أكبر قوة إقليمية في مجال الطائرات المسيّرة، من حيث طرازات المسيّرات (التي تملكها) وما هي قادرة على القيام به”.

وأوضح أن القاعدة تضم طرازات مختلفة من الطائرات المسيّرة التي زُوّد بعضها بصواريخ، منها طائرة (كمان-22) التي أشار الى أن “مداها يبلغ ألفي كيلومتر على الأقل، ومزوّدة بصاروخ جوال يصل مداه إلى 200 كيلومتر”.

ويأتي الإعلان بعد يوم من احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلتين يونانيتين في الخليج.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري، في مارس/آذار الماضي، عن قاعدة للطائرات المسيّرة قال إنها مقامة تحت الأرض.