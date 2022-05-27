رئيس أركان جيش الاحتلال ينفي إطلاق أي من جنوده النار بشكل متعمد نحو شيرين (فيديو)

رفض رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نتائج تحقيق السلطة الفلسطينية الذي أكد مقتل الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة على أيدي قواته.

وزعم خلال كلمة ألقاها مساء الخميس خلال ختام دورة مدرسة الحرب في الكليات العسكرية أن “القتال داخل المناطق المأهولة يعرض كل مدني غير ضالع بالإرهاب يسكن فيها أو يجد نفسه داخلها للخطر”.

وقال “بشكل مشابه أصيبت وقتلت شيرين أبو عاقلة، ونحن نتأسف على وفاتها ونحاول الوصول إلى الحقيقة من خلال كل الطرق الممكنة منذ وقوع الحادثة.. ولكي نتوصل إلى الحقيقة هناك مؤشرات مهمة موجودة لدى الجانب الفلسطيني وليست لدينا”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي دعا لإجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين، وقوبلت دعوته بالرفض. كما دعا الفلسطينيين لمشاركة الأمريكيين في التحقيق ورُفضت دعوته. وطلبنا فحص الرصاصة حتى بشكل مشترك فقوبلت الدعوة بالرفض”.

وادعى كوخافي أن “الجيش الإسرائيلي يحاول إجراء تحقيق مهني ودقيق ولكن الفلسطينيين يرفضون السماح بذلك”.

وقال “لو توصّلنا إلى الحقيقة كنّا سنكشفها صراحة وبشكل علني حيث كنا نعرض واحدة من النتيجتيْن. الأولى أننا نحن من أطلق الرصاصة ونتحمل المسؤولية. والثانية أن الرصاصة لم تطلق من بندقية إسرائيلية ولذلك الحديث عن إطلاق نار من الجانب الفلسطيني”.

ووفقًا لادعائه “فهناك استنتاج واضح يمكن إعلانه صراحة ومن دون أي مجال للشك. لا يوجد أي جندي في الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد نحو شيرين. هذا هو الاستنتاج الذي توصلنا إليه بعد التحقيق والفحص ولا يوجد أي استنتاج آخر”.

رئيس الأركان الجنرال #كوخافي يتحدث عن التحقيق في ملابسات مقتل مراسلة #الجزيرة #شيرين_ابو_عاقلة:هناك استنتاج واضح يمكن اعلانه صراحة وبدون أي مجال للشك.لا يوجد أي جندي في جيش الدفاع أطلق النار بشكل متعمد نحو الصحافية..نحاول اجراء تحقيق مهني ودقيق ولكن الفلسطينيون يرفضون السماح بذلك pic.twitter.com/gRY410bhDQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2022

واغتيلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) يوم 11 مايو/أيار الجاري برصاص قنّاص إسرائيلي خلال توجهها لتغطية اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وكشفت نتائج تحقيق أجرته النيابة العامة الفلسطينية، وأعلنت نتائجه الخميس، أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قنّاص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.

وأعلنت شبكة الجزيرة، الخميس، عن اتخاذها قرارا بإحالة ملف “جريمة اغتيال الزميلة شيرين إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية”.

وقالت الشبكة في بيان “شكّلنا تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقنا القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية”.

وبالتزامن مع إعلان شبكة “الجزيرة”، جدد مبعوث الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط تور وينسلاند خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس، بشأن ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة، المطالبة بفتح تحقيق “مستقل وشفاف”.

بدورها، قالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد “نتوقع مساءلة كاملة، فور انتهاء التحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين”.

كما طالب مندوبو فرنسا وبريطانيا والنرويج وأيرلندا والإمارات والصين وكينيا والغابون خلال الجلسة بفتح تحقيق “شفاف ومستقل” في مقتل شيرين.