النائب العام الفلسطيني: جندي إسرائيلي أطلق الرصاص عمدا على رأس شيرين أبو عاقلة (فيديو)

قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، الخميس، إن التحقيق الذي جرى في جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أثبت أن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص عمدًا على رأسها في عملية استهداف في جنين بالضفة الغربية المحتلة في 11 مايو/أيار الجاري.

وأضاف النائب العام، في مؤتمر صحفي برام الله، أن أحد أفراد جيش الاحتلال أطلق عيارًا ناريًا أصاب الزميلة شيرين أبو عاقلة بشكل مباشر في الرأس من الجهة الخلفية “بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب”.

وأوضح أن “مطلق النار كان يستهدف الأجزاء العلوية للجسم مما يؤكد نية قتل شيرين أبو عاقلة”، مضيفًا أن “المقذوف الناري أصاب رأس الشهيدة بشكل مباشر، ولم يصطدم بأي جسم آخر قبل إصابتها”.

وقال الخطيب إن “قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه صحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق”، مشيرًا إلى أن “قوة الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين”.

وأكد أن جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفيًا ودوليًا.

وأضاف الخطيب أن “قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق”.

وذكر أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة من النوع الذي تستخدمه قوات حلف شمال الأطلسي.

وقال النائب العام الفلسطيني إن الرصاصة فيها “جزء حديدي (ستيل) خارق للدروع ومرمز باللون الأخضر ووفقًا للمعايير المعتمدة لذخيرة حلف شمال الأطلسي”، موضحًا أن هذه الذخيرة “خارقة للدروع”.

وأضاف أن المقذوف يحمل “خصائص عامة وفردية تتطابق مع العلامات العامة لسلاح من نوع ميني 14 روجر وهو سلاح نصف آلي قناص”.

وذكر الخطيب أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تسلم الرصاصة لإسرائيل.

النائب العام الفلسطيني: ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيدة #شيرين_أبو_عاقلة ومجموعة الصحفيين الذين كانوا برفقتها من قبل قوات الاحتلال قد جاء بشكل مباشر ومتعمد pic.twitter.com/BbHL427FDU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2022

واستشهدت الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) في 11 مايو/أيار الجاري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر تسجيل فيديو للواقعة أن الزميلة شيرين كانت ترتدي خوذة وسترة واقية كتب عليها بوضوح كلمة “صحافة” باللغة الإنجليزية.

وأكد العديد من شهود العيان إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على شيرين والفريق الصحفي الموجود معها.

وقالت شبكة الجزيرة، الخميس، إنها قررت إحالة ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.