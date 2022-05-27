مواجهات مع الاحتلال شمالي الضفة و30 ألف فلسطيني يصلّون الجمعة في رحاب الأقصى (فيديو)

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي واثنان آخران بغاز الفلفل وثالث بقنبلة صوتية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في القدم، وآخر بقنبلة صوتية، ونقلا إلى مستشفى في نابلس. وأضاف أن مواطنين آخرين أصيبا بغاز الفلفل الحار، ونقلا إلى طوارئ حوارة.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت تعزيزات عسكرية منذ الصباح على طول الطريق في بلدة حوارة، التي تشهد منذ أيام مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.

وأفادت مصادر صحفية محلية أن أحد المستوطنين قام بإزالة علم فلسطين بحماية قوات الاحتلال وهو ما أدى لحدوث مواجهات أخرى في المكان.

يشار إلى أن جنود الاحتلال أقاموا قبل أيام سواتر ترابية بعد أن تمسك أهالي البلدة برفع العلم الفلسطيني في الموقع، في حين يتعمد الاحتلال ومستوطنوه إزالته.

اشتباكات في جنين

وفي مدينة جنين شمالي الضفة، نفذت قوات الاحتلال فجر الجمعة اقتحامات وحملة اعتقالات في المدينة، أدت إلى اشتباك مع المواطنين هناك. وأفادت وسائل إعلام فلسطيني بتصدي المواطنين لقوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين الفلسطينيين في جنين كشفوا وجود القوة الإسرائيلية الخاصة فشرعوا في الاشتباك معها.

وقالت إن “شبانا استهدفوا قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين بعبوة محلية الصنع (كوع)”، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جنين من محاور عدة للتغطية على انسحاب القوة الخاصة.

الرباط في الأقصى

وأدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال، على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن نحو 30 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، وأن المصلين جاؤوا من الضفة بما فيها القدس المحتلة، وأراضي عام 48 المسماة بالخط الأخضر.

وقالت “وفا” إن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، وأوقفت حافلات واعتقلت شبانًا بشكل عشوائي.

وأفادت الوكالة الفلسطينية أن شبانًا مقدسيين تصدّوا -أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى- لمستوطن خلال رفعه علم الاحتلال في باب السلسلة بالبلدة القديمة، بحماية شرطة الاحتلال.

وعلى مدار الأسبوع توالت الدعوات المقدسية إلى الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءا من اليوم الجمعة، للتصدي لاقتحامات المستوطنين، ومسيرتهم الاستفزازية المقررة الأحد المقبل.