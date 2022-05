البنتاغون يوافق على بيع مروحيات “شينوك 47” لمصر بقيمة 2.6 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر من نوع شينوك 47-إف وعتاد متصل بها لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن مصر كانت قد طلبت شراء 23 من طائرات هليكوبتر شينوك 47-إف، مشيرة إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينغ.

وقال مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن الوزارة “وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار”.

.@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sales case for #Egypt to purchase up to 23 CH-47F Chinook helicopters and related equipment for an estimated cost of $2.6 billion. #FMSUpdate — https://t.co/bA2mdmpt7X pic.twitter.com/c8ZqCib2NS

