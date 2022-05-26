قيادي في حماس: فصائل المقاومة في انعقاد دائم لمتابعة تطورات “مسيرة الأعلام” (فيديو)

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن فصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المتعلقة بمسيرة الأعلام التي يعتزم المستوطنون تنظيمها في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف بدران في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن قيادة المقاومة “ستتخذ القرار المناسب ردًا على أي خطوة من قبل الاحتلال”.

وأوضح أن “لدى المقاومة الإمكانيات للرد على أي اعتداء سواء كان على قطاع غزة أو على الضفة الغربية”، مشيرًا إلى أن “الاحتلال يعرف قدرات المقاومة من الميدان سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وقال بدران إن الاحتلال في تراجع دائم خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى “عجزه عن حسم أي معركة خلال السنوات الماضية، كما أنه عجز عن اقتحام مخيم جنين رغم سيطرته العسكرية المطلقة” على الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن “مسيرة الأعلام محاولة من جانب سلطات الاحتلال لإثبات سيطرته على مدينة القدس المحتلة”.

وأوضح أنه “برغم سيطرة الاحتلال عسكريًا على المدينة، فإن كافة المظاهر تؤكد أن المدينة تحت الاحتلال”، مشيرًا إلى أن ذلك بدا جليًا خلال الفترة الماضية، خاصة خلال شهر رمضان وجنازتي الزميلة شيرين أبو عاقلة ووليد الشريف.

وأكد بدران على موقف حركة حماس من أن “الاحتلال هو الذي يتحمل مسؤولية أي تصعيد”، وأن “استمرار الاحتلال في استفزاز الشعب الفلسطيني ومحاولاته لتغيير الواقع في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ومحاولات التهويد المستمرة سيكون فتيلًا لانفجار لا يعلم أحد إلى أين سيصل؟”.

وذكر أن الحركة عبرت عن موقفها بشكل واضح في رسائل إلى الأطراف المعنية على المستويات كافة.

وانتقد عضو المكتب السياسي لحماس من قال إنهم “صامتون ومتفرجون على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتصفية للشعب الفلسطيني على المستوى الدولي”، قائلًا إنهم “شركاء في كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال”.

وأكد بدران “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه”، مشددًا على “تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة الطريق حتى ينال حقه في الحرية”.

وحذّرت الرئاسة الفلسطينية والفصائل، الأربعاء، من أن سماح إسرائيل للمستوطنين بتنظيم “مسيرة الأعلام” في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة الأحد المقبل، سيؤدي إلى مزيد من “التوتر وتفجير الأوضاع”.

وينظم المستوطنون “مسيرة الأعلام” في المدينة يوم 29 مايو/أيار لإحياء يوم “توحيد القدس”، وهو ذكرى ضمّ إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب يونيو/حزيران 1967.