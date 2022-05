بلومبرغ: تركيا تقبض على “الزعيم الجديد” لتنظيم الدولة بعملية سرية

كشفت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية، الخميس، عن إلقاء السلطات التركية القبض على “الزعيم الجديد” لتنظيم الدولة خلال عملية سرية في مدينة إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك -رفضوا الإعلان عن هوياتهم لحساسية الأمر- إنه تم إلقاء القبض على زعيم تنظيم الدولة الجديد بمداهمة في إسطنبول.

وأوضحت أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب وقوات الأمن التركية “اعتقلوا رجلا يعتقدون أنه قاد تنظيم الدولة” وذلك خلال عملية “سرية للغاية”.

BIG: Turkey claims to have captured new #ISIS leader Abu Hassan al-Hashimi al-Qurayshi during an operation in Istanbul. Turkish officials say official announcement would happen soon and his interrogation is underway currently. https://t.co/uHakMpbPub

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 26, 2022