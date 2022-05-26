بعقوبات بينها الإعدام.. برلمان العراق يصوّت بالإجماع على تجريم التطبيع مع إسرائيل (فيديو)

صوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل بأحكام تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن “مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضافت أن التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدد عددهم)، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وطرحت مقترح القانون في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر السبت.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روّج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما زالت تحتل أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

“قرار شجاع وسيادي”

وتعالت هتافات مناهضة لإسرائيل تحت قبة مجلس النواب العراقي، بعد إعلان رئيس المجلس محمد الحلبوسي، عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس على القانون.

وفي أول تعليق للصدر، فور إقرار قانون تجريم التطبيع، دعا العراقيين إلى الصلاة ركعتي شكر لله، والخروج إلى الشوارع احتفالًا بهذا المنجز.

وتباينت ردود فعل وتعليقات العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، بين مرحّب بتشريع القانون، وبين مشكك بإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

تصويت مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التّطبيع مع العدوّ الإسرائيلي.. في وقت الازدحام على تواقيع التطبيع والانحناء، مع ما يتعرض له العراق من ضغوط غير مسبوقة يعتبر قرارًا شجاعًا وسياديًّا ويستحقّ أن يفتخر به العراقيون، وسيعيد الحياة إلى نبض القضية الفلسطينية. — نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) May 26, 2022

بعد التبرئة من داعش وافعالها الظلامية قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يبرء الكرد والسُنة من تهمة ملصقة بهم منذُ فترة ليست بالقصيرة

ثم ماذا بعد قانو الحظر !! هل اطمأن الشركاء السياسين ان لاتطبيع مع الكيان الغاصب والذهاب لحل مشكلة تشكيل الحكومة ام افتعال المشاكل قائم ؟ — الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) May 26, 2022

قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني صفعة لكل جاهل وباحث عن استقرار المنقطة بحجة السلام مع هذه الدويلة والإعتراف بها ..

قلتها سابقاً وأقولها اليوم لو أن كل دول الارض تطبع سيكون العراق هو السد المنيع بوجه كل عميل للصهيونية ..

موقف مشرف للبرلمان

وشكراً بفخر أقولها لمقتدى الصدر — ريناس علي (@renas_ali_1977) May 26, 2022

مجلس النواب العراقي يصوّت بالأغلبية على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. العبرة بالتطبيق، فقرار اخراج القوات الاجنبية تم التصويت عليه ولكن تمت المماطلة بتنفيذه من قبل اطراف قاطعت التصويت. — مازن الزيدي (@MazenW23) May 26, 2022

ليس تقليلا من شأن قانون #حظر_التطبيع من الكيان الصهيوني؛ لكن العرب كل العرب ومنذ النكبة لم يقدموا لفلسطين سوى الشعارات والقوانين وبيانات الشجب والاستنكار، وهذه لا تسمن ولاتغني من جوع وأهلنا يقتلون كل يوم ويشردون ويقمعون، يبقى ماحدث يسجل في خانة "المواقف" المناهضة والمشرفة . — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) May 26, 2022