الجزيرة تقرر إحالة ملف جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الخميس، إحالة ملف جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وقالت شبكة الجزيرة إنها شكّلت “تحالفًا قانونيًا دوليًا يضم فريقها القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه إلى المدعي العام للمحكمة”.

وتعهدت شبكة الجزيرة “بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية، وأخذ جزائهم القانوني”.

وكررت شبكة الجزيرة تنديدها “باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي عملت لمدة 25 عامًا في تغطية الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

شبكة #الجزيرة تقرر إحالة ملف جريمة اغتيال الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية pic.twitter.com/B2Kz0RmN1v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2022

وفي وقت سابق الخميس، قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب إن نتائج التحقيق، الذي أجرته النيابة العامة الفلسطينية، أكدت أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي.

وقال الخطيب، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة إن “قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه صحفيين، وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق”.

وذكر أن “قوة الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين”.

وأوضح النائب العام الفلسطيني أن “مطلق النار كان يستهدف الأجزاء العلوية للجسم مما يؤكد نية قتل شيرين أبو عاقلة”.

وأضاف أن أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على أبو عاقلة وأصابها في الرأس مؤكدًا أن إصابة شيرين تشير إلى جهة إطلاق النار بما يوضح أنها كانت في وضعية هروب.

النائب العام الفلسطيني: ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيدة #شيرين_أبو_عاقلة ومجموعة الصحفيين الذين كانوا برفقتها من قبل قوات الاحتلال قد جاء بشكل مباشر ومتعمد pic.twitter.com/BbHL427FDU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2022

وأثبت التحقيق أن “الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع”، و”تحمل سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص”.

واستشهدت الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) في 11 مايو/أيار الجاري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.