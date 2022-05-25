عزام الأحمد: أمريكا لا تحترم القوانين والمطبّعون سيسقطون ولن نتنازل عن حق شيرين أبو عاقلة (فيديو)

علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد على رفع اسم منظمة (كاخ) الإسرائيلية من قوائم الإرهاب الأمريكية، بينما أبقت على منظمة التحرير الفلسطينية، بالقول إن “الإدارة الأمريكية لا تحترم القوانين ولا الديمقراطية”.

وطالبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، الإدارة الأمريكية برفع منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب الخاصة بالكونغرس بعدما أعلنت الخارجية الأمريكية شطب 5 مجموعات من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بينها حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة.

تعليقا على المطالبة برفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب الأمريكية.. عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أصبحنا مثل التمساح.. والإدارة الأمريكية لا تحترم القوانين ولا تحترم الديمقراطية pic.twitter.com/UN3aqyoK2H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وأضاف الأحمد -في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن السلطة الفلسطينية أصبحت لا تشعر بأهمية أي موقف تتخذه “لكننا مضطرون لمواصلة السعي إلى أن تصبح قضية فلسطين بكل تشعباتها داخل كل بيت أمريكي، حتى تعيد النظر في مواقفها”.

“بالمرصاد”

وشدد الأحمد على أن “الفلسطينيين لا يعرفون اليأس ونناضل بكل الأشكال والصور”.

وعن التصعيد الإسرائيلي الأخير، قال الأحمد إن إسرائيل لم تتخل عن طبيعتها العنصرية والعدوانية وأحلامها في السيطرة على كافة أراضي فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن الفلسطينيين سيكونون بالمرصاد لمسيرة الأعلام المقرر تنظيمها الأحد المقبل، معربًا عن أمله في أن يشترك العرب في حماية القضية المركزية للأمة العربية.

وردًّا على الأنظمة العربية التي أصبحت أقرب لإسرائيل منها لفلسطين، قال “هؤلاء يظنون أن الفلسطينيين أصبحوا في موقع ضعف وغير قادرين على التحرك، لكنهم مخطئون باعتقاد أن الفلسطينيين وباقي الشعوب ستتخلى عن القضية الفلسطينية”. ووجّه رسالة إلى المطبّعين قائلًا “ستسقطون نظامًا تلو الآخر حال تخليكم عن القدس”.

وأكد الأحمد أن السلطة الفلسطينية ليست مطبّعة رغم اتفاقات أوسلو، وأوضح “وقّعنا اتفاقًا مرحليًّا لإنهاء الاحتلال لكن إسرائيل تخلت عنه”.

وتابع “لسنا أصحاب المبادرة العربية في قمة بيروت، بل أشقاؤنا العرب هم الذين صاغوها وطرحوها ووافقنا عليها”.

عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أقول للمطبعين ستسقطون نظاما تلو الآخر حال تخليكم عن #القدس pic.twitter.com/ovgiW5vftn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

“لا تعاون مع القاتل”

وفي سياق آخر، جزم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن إسرائيل لن تتعاون لا مع المحكمة الجنائية الدولية ولا مع أي أطراف أخرى بما فيها الولايات المتحدة التي طلبت إجراء تحقيق فوري.

عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: سنخلق قضية حقيقية تدافع عن كل الصحفيين في العالم.. ولا نستهين باسم #شيرين_أبو_عاقلة واسم مؤسسة #الجزيرة pic.twitter.com/KqKBDCMbiJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وأضاف الأحمد للمسائية أن كل المؤشرات والحقائق تؤكد أن شيرين أبو عاقلة كانت مستهدفة، وشدد على أنه لم يكن هناك أي اشتباك بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء الواقعة.

عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: #شيرين_أبو_عاقلة أيقونة #فلسطين.. والرصاصة المطلوبة لا يمكن أن نسلمها إلى إسرائيل pic.twitter.com/LsApjfOdfK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وقال المتحدث إن النائب العام الفلسطيني حصل على إثباتات مادية وصور ومقاطع فيديو تثبت أن المنطقة لم يكن فيها أي مقاوم يتصدى للاحتلال حينها.

وأوضح الأحمد أن السلطة الفلسطينية ترفض تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين إلى الاحتلال، لأنها “ترفض التعاون مع القاتل”، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي التي تمتلك المؤهلات القانونية لملاحقة إسرائيل والتحقيق في اغتيال شيرين.

تعليقا على اغتيال الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة.. عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: كيف نسلم القاتل الحقائق؟ pic.twitter.com/omiC6PmCdj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وعبّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن أمل السلطة الفلسطينية في أن تجبر المحكمة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إسرائيل على التعاون دون أن تمنع لجان التحقيق من إجراء تحقيقاتها، موضحًا أن فلسطين ستسلّم كل الوثائق إلى المحكمة حتى تصبح في متناول الجميع، لكنها لن “تسلّم القاتل الحقائق”.

عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: طلبنا من الولايات المتحدة فتح تحقيق مشترك بشأن اغتيال #شيرين_أبو_عاقلة لكن لم يصلنا أي رد pic.twitter.com/w8SSdjd2UI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وقال الأحمد إن فلسطين مستعدة للتعاون مع أي دولة أخرى في التحقيقات، وإنها طلبت من الولايات المتحدة فتح تحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، إلا أنها لم تتلق ردًّا حتى الآن.